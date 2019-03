«No hay ningún dato que no se pueda explicar» El alcalde, Miguel de los Toyos, y el portavoz del PSE-EE, Arcadio Benítez. / MIKEL ASKASIBAR De los Toyos resta importancia al plazo de entrega de los informes de costes, «aunque a algunos solo les importa que estén preparados para mayo» Aprobada por unanimidad la creación de una comisión informativa de los costes de Errebal A. E. EIBAR. Jueves, 21 marzo 2019, 00:12

El pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos políticos (PSE-EE, EAJ- PNV, EH Bildu e Irabazi) la creación de una comisión informativa especial que recopilará todos los gastos que han supuesto los diferentes proyectos de Errebal desde 1999.

Dicha comisión estará presidida por el alcalde, Miguel de los Toyos, que estará acompañado de concejales en representación de todos los grupos políticos municipales, así como del secretario del Ayuntamiento. Este ente tendrá un carácter abierto a los vecinos, «para su conocimiento de todo lo que se debata», así como sobre el desembolso realizado por las obras y otros gastos indirectos. «Hemos tratado de trabajar con agilidad y velocidad para formar esta comisión y convocar el pleno. Se ha tenido que hablar con todos los grupos y se han tenido que atender los informes jurídicos, porque nunca se ha creado en este Ayuntamiento un ente parecido de cara a articular su funcionamiento», señaló el primer edil.

El retraso en la constitución de la comisión se basaba, según De los Toyos, en que «al principio se planteó como comisión asesora, cuando el secretario recomendó que fuera de trabajo. Además, hemos tratado de buscar un día libre para convocar el pleno».

«Un trabajo complicado»

En esta dirección, el regidor eibarrés remarcó también que la comisión debatirá los temas que decidan sus componentes, «aunque veo contradicciones» en lo que manifestaban los grupos de la oposición. «Hemos pasado de pedir un listado de números a hablar de personas a comparecer, o de valoraciones políticas de las decisiones tomadas. La comisión será la que diga a quién invita o no para tratar cómo se ha llevado la gestión de Errebal, una vez que no se puede obligar a nadie a que venga a las reuniones de la comisión».

No obstante, De los Toyos apuntó que «veo complicado recopilar todos los gastos desde 1999, y ya adelanté que entregar en un mes todo ello era imposible. El interventor dijo que no es su labor realizar este trabajo y adelantó que va a ser difícil tener los gastos. Vamos a ir hasta el fondo para saber el gasto contraído, de los costes, de las decisiones adoptadas y de los ahorros. No hay ningún dato que no se pueda explicar. Somos un Ayuntamiento que estamos sometidos a auditorías».

Por su parte, el máximo regidor de la ciudad dijo que «vamos a poner también los no gastos. Una decisión conlleva gastos y no gastos, así como ahorros, y a partir de todo ello nos podremos marcar una opinión».

«Entiendo que lo importante es el fondo que nos dará un relato histórico, aunque para algunos lo importante, más bien, es el plazo. Tenemos que sacar al conocimiento los gastos, pero parece que para algunos lo más importante es que los números estén preparados para mayo. Esa no es nuestra responsabilidad, porque el interventor ya dijo que para este trabajo se requerirá un trabajo que llevaría seis meses».

El resto del debate plenario se centró en la fecha y horario de la convocatoria del pleno extraordinario, los plazos de constitución de la comisión, y la entrega de los trabajos a los que se compromete esta comisión.