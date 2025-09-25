«Necesitamos soltarnos para que lleguen los goles y las victorias» El entrenador del Eibar confía en que el duelo ante el Levante sirva de punto de inflexión para ganar confianza

El entrenador del Eibar femenino, Iñaki Goikoetxea, atendió este jueves a los medios en Areitio para analizar el próximo compromiso liguero de las armeras, que este domingo visitan al Levante en Buñol a las 12.00 horas. Un duelo directo entre dos equipos que todavía no han ganado esta temporada y que ocupan los puestos bajos de la clasificación con un punto cada uno.

El debarra reconoció que la falta de gol sigue siendo la asignatura pendiente de su equipo, aunque destacó que el trabajo ofensivo está siendo constante en los entrenamientos. «Estamos generando lo suficiente para llevar más de un gol en este inicio, pero la realidad es que no lo tenemos. Ofensivamente trabajamos incluso más que defensivamente y ahora necesitamos soltarnos para que empiecen a llegar los goles».

El técnico confía en que, una vez superada esa barrera mental, las jugadoras puedan desplegar con mayor naturalidad todo su potencial ofensivo. «Muchas veces es cuestión de confianza. En cuanto ganemos uno, estoy seguro de que llegarán más».

Sobre el Levante, próximo rival, Goikoetxea destacó que se trata de un equipo atrevido y con capacidad para hacer daño. «Es un buen equipo, contra la Real Sociedad hizo cosas muy buenas. En su casa busca tener la posesión, llega con mucha gente arriba y eso nos obligará a sufrir. Pero también creo que nosotros podemos hacerles daño si aprovechamos los espacios», aseguró.

En cuanto al estado anímico del vestuario, el entrenador armero se mostró optimista pese a la última derrota en Granada. «El viaje de vuelta fue duro porque sabíamos que habíamos hecho una buena primera parte, pero nos costó en los primeros minutos del segundo tiempo. Aun así, las jugadoras están bien. Vimos que tuvimos casi un 50% de posesión, algo que antes nos costaba mucho, y eso habla de que estamos dando pasos adelante».

Goikoetxea insistió en que el equipo mantiene una solidez defensiva que debe servir de base para crecer: «Defendiendo estamos bien, quitando momentos puntuales. Ahora lo importante es encontrar el equilibrio y dar ese paso adelante en ataque».

El partido del domingo en Buñol se presenta como una buena oportunidad para que el Eibar rompa su dinámica y consiga su primera victoria. El técnico dejó claro que el triunfo debe servir para «hacer ese clic mental» que permita a las jugadoras soltarse y jugar con mayor confianza.