«La naturaleza es indómita, ninguna extensión de este planeta nos pertenece» Juanjo San Sebastián es uno de los grandes montañeros vascos. / DV Uno de los ochomilistas más importantes de la década de los 80 y 90 ofrecerá el miércoles una charla en Portalea Juanjo San Sebastián Montañero J. A. REMENTERÍA EIBAR. Domingo, 17 marzo 2019, 00:29

Nacido en Bilbao en 1955, Juanjo San Sebastián ha sido uno de los ochomilistas españoles más importantes de la década de los 80 y los 90 y símbolo de los valores del alpinismo. La terrible tragedia del K2 en el verano de 1994 -la montaña más difícil y peligrosa de entre las más altas- marcó su vida. La muerte de su amigo Atxo Apellaniz, a quien Juanjo podía haber abandonado a su suerte y haber regresado al campo base, protagonizó una historia de solidaridad como pocas veces se ha vivido en el himalayismo. A pesar de su sacrificio, su compañero falleció descendiendo del K2, mientras que Juanjo perdería siete dedos de las manos.

Es autor de varios libros, entre los cuales destaca 'Cuando la luna cambie' (Desnivel, 2000). También es autor de varios documentales como 'Bájame una estrella', a la memoria de la escaladora navarra Miriam García, así como de una serie sobre la historia del alpinismo vasco. Invitado por el CD Eibar a las Jornadas de Montaña del 2019, el próximo miércoles día 20 a las 19.00 horas en salón de actos de Portalea ofrecerá una conferencia bajo el lema 'El viaje'. Al charlar con él, no solo cautiva por su larga experiencia como montañero, sino también por su personalidad. Una interesante cita con la cumbres.

-Va a hablar en Eibar de 'El viaje', ¿puede adelantarnos un poco de que va el tema?

«La montaña más bella, quizá, el Txindoki. La más exigente, no hay duda: el K2»«Vivimos en una zona donde es imposible no amar nuestro paisaje», afirma

-Sí. Es un viaje por la vida. Por las diferentes visiones, opiniones, emociones y expectativas que he tenido a lo largo de ella. En realidad, no es un viaje o una historia de montaña. Es un viaje universal, el mismo viaje que, a mi juicio, hace todo el mundo por muy diferentes que sean los espacios por los que cada uno se mueva: fútbol, vela, cocina, literatura, cine... en mi caso, ese espacio han sido las montañas. Pero siempre tengo la sensación de que, al final, las emociones, los estados de ánimo, las enseñanzas, las actitudes, etc. son las mismas.

-Es de una generación de montañeros honorables, ¿sigue activo por esas grandes cumbres? ¿A qué se dedica actualmente?

-Gracias por el calificativo generoso. No, no sigo ligado a las grandes cumbres. Para mí, la vida ha tenido fases muy diferentes. La de las altas montañas, pasó, la disfruté, me regaló muchas experiencias enriquecedoras que fue un privilegio vivir. La recuerdo con cariño, sin nostalgia y la veo a una distancia sideral.

-¿Tiene significado especial Alpamayo (cordillera de los Andes) y K2 (cordillera del Karakórum)?

-Sin duda, he ido a esas dos montañas en repetidas ocasiones y en muy diferentes periodos de mi vida. Como joven ilusionado y lleno de ilusiones, con todo el mundo por descubrir; como veterano con ilusión, pero que no se hace ilusiones, siendo perfectamente consciente de que aquel sujeto que llegaba una y otra vez al pie de aquellas mismas montañas iba cambiando, a veces sin darse cuenta que no solo era él quien cambiaba, sino que también lo hacían las montañas.

-Ha convivido con lo extremo, cerca de la muerte, ¿qué rostro tiene?

-Frío

-Sufrió la desaparición de su compañero Atxo Apellaniz en el K2, intentó salvarlo, ¿le dejó huella profunda?

-¡Cómo no! Una huella que tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra responsabilidad en las cosas que nos pasan, con los vacíos, con el vacío...

-¿Qué magnetismo tiene la montaña que atrae tanto?

-Para respuestas cortas a preguntas complicadas, nada mejor que remitirse a los maestros. Suelo recurrir con frecuencia a una frase de Michael Ende, de 'La Historia Interminable': «Las pasiones humanas son un misterio».

-¿Hay algún montañero o montañeros que se haya referenciado en ellos?

-Claro, el primer relato de montañas que me atrapó fue el de la primera expedición española a los Andes de Perú. Régil, Anglada, Guillamón, Acuña... y luego vinieron Herzog, Terray, Hillary y, cómo no, Walter Bonatti.

-Le recuerdo, entre otros pasajes, por aquel programa en TVE de 'Al filo de lo imposible'.

-Fue un privilegio. Por todos los lugares que me regaló, por todos los libros que me sugirió, por los compañeros a los que me unió, por la mente, no solo la cabeza, brillante de Sebastián Álvaro.

-¿Por qué en Euskadi hay tanta afición al montañismo?

-La pregunta no tiene fácil respuesta. Pero sí creo que tiene que ver, al menos, con una combinación de elementos. La nuestra es, principalmente una sociedad industrial que, sin embargo, está instalada bajo una meseta enorme, entre valles pequeños y bonitos, rodeada de montañas muy bonitas, a la orilla de ríos que nos han comunicado con la mar y con el mundo. Vivimos en una zona donde es imposible no amar nuestro paisaje. Y antes que nosotros y en periodos históricos mucho más difíciles, por aquí pasó gente excepcional, con una visión ejemplar de la función pública y de la importancia de la práctica del montañismo para una sociedad sana. Fueron gentes que, además, supieron mirar hacia fuera no sólo para expandir horizontes sino, y mucho antes que eso, para aprender de quienes sabían más.

-¿Tiene una prolífica obra literaria sobre la montaña, ¿qué mensaje nos transmite?

-Quizá más abundante en artículos y mucho más escasa en libros. En cuanto al mensaje, quizá un escepticismo absolutamente optimista y bienhumorado.

-¿Cuál es la montaña más bella a la que ha subido o cuáles? ¿Y la más exigente?

-La más bella, quizá, el Txindoki. La más exigente, no hay duda: el K2.

-¿Qué siente un mortal cuando hace cumbre y domina lo que parece una paraje infinito?

-Exactamente eso, que es mortal, que la naturaleza es indómita, que ninguna extensión de este planeta nos pertenece.