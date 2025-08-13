Nati Cano y el Eibar separan sus caminos tras dos temporadas

El Eibar y Nati Cano han alcanzado un acuerdo mutuo para la disolución del contrato que unía a la jugadora con el club por ... una tercera temporada. La delantera, que recaló en la disciplina armera tras el ascenso a Liga F, finaliza así su etapa en el club antes de cumplir la totalidad del vínculo previsto.

En sus dos campañas vistiendo la camiseta azulgrana, Nati Cano ha acumulado 370 minutos de juego, en los que ha logrado anotar un gol. Pese a su limitado protagonismo, la futbolista ha formado parte del proyecto que consolidó al Eibar en la máxima categoría del fútbol femenino.

Desde el club han agradecer el compromiso y la profesionalidad de jugadora a lo largo de este tiempo, deseándole la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional.