Musika Eskola iniciará el nuevo curso escolar sin conserje La comunidad educativa solicita esta figura docente y los partidos del arco municipal se han comprometido a estudiar esta petición J.A.REMENTERIA EIBAR. Sábado, 24 agosto 2019, 00:11

Juan Bautista Gisasola Musika Eskola iniciará en principio el curso sin conserje, aunque en el último pleno municipal celebrado antes de las vacaciones de agosto todos los partidos políticos suscribieron su compromiso de estudiar la contratación de esta figura no docente durante el horario lectivo. PNV y PSOE alcanzaron un acuerdo que fue apoyado por el resto de fuerzas que componen el arco municipal. El PNV había presentado una moción para dar cauce a la propuesta del profesorado del centro, que fue finalmente sustituida por otro texto negociado entre jeltzales y socialistas.

Desde este centro escolar se había pedido a las fuerzas políticas que se tratara de dar una solución para el inicio del curso escolar. El PNV no consiguió el apoyo ni del PSOE ni de EH Bildu para impulsarlo así, y en el nuevo curso, que comienza en septiembre, este centro no contará con personal no docente en horario lectivo. «Nuestro impulso habría ido más allá, pero ni unos ni otros estaban por la labor de acelerar el proceso, por lo que hemos tenido que aceptar un largo proceso de reflexión que, al menos, esperamos que sirva para dar una solución una vez iniciado el curso», explica en una nota remitida a este medio el representante jeltzale en el Patronato de la Escuela de Música, Josu Mendicute.

«Entre otras cuestiones desde la comunidad educativa se solicitaba que personal no docente pudiera atender las innumerables llamadas de teléfono que se producen sobre todo por la tarde, ayudar en los diversos actos y quehaceres diarios de la escuela, realización de fotocopias, labores de vigilancia de los pasillos, etcétera», destaca Mendicute. El texto finalmente aprobado por todos los partidos políticos con representación municipal, «reconoce el compromiso que el profesorado de la Escuela de Música Juan Bautista Gisasola tiene por impartir en Eibar una enseñanza de calidad», resalta el representante peneuvista. Se ha tomado en consideración la petición trasladada por el profesorado, consistente en la contratación de personal de conserjería y el pleno se comprometió a estudiar esta solicitud en la primera sesión que celebre el Patronato de la Escuela de Música a la vuelta del verano.

Desde 2007 en Portalea

Desde el 18 de septiembre de 2007 la sede de la escuela se encuentra en Portalea. Sus aulas llevan nombres de músicos o agrupaciones musicales eibarresas: José Ramón Orozko, Sostoatarrak, Juan Etxaniz, Sarasuatarrak (Antonio y Ramón), Zuluagatarrak (Agustín y Jacinto), Félix Aranzabal, Don Poli, La Marcial banda, Juan Larrinaga, León Laspiur y Orfeón Eibarrés. Juan Bautista Guisasola Musika Eskola tiene como misión ofrecer a los vecinos de Eibar un proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente viable, basado en una enseñanza instrumental completa abierta a todas las tendencias musicales y en el que la edad no sea obstáculo para el aprendizaje. Se puede matricular desde los cuatros años en adelante sin límite de edad.