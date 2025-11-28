La música se apodera de las calles antes de la llegada del día grande

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El ambiente está asegurado hoy a las 12.30 horas, la Plaza Merkatu Ipuruako acogerá un concierto de música tradicional vasca, donde todos aquellos que deseen participar podrán unirse a la iniciativa de Euskal Kantak. La tarde dará paso a la Txaranga Ustekabe, que recorrerá el centro de Eibar con su música festiva desde las 17.00 hasta las 19.00 horas.

A las 19.30, la plaza de Untzaga será el escenario de una romería que contará con la actuación del grupo Zutik y que se prolongará hasta las 22.00 horas. La jornada culminará con el concierto del grupo Sustraia, a partir de las 23.30 horas, en un evento organizado por Jaixak Herrixak Herrixandako.

Durante la noche, se activarán varios espacios de información y prevención para promover un ocio responsable y la protección frente a las agresiones de género.

De 00.00 a 02.00 horas, el programa Ai Laket ofrecerá un servicio de testing de sustancias en la plaza de Untzaga, mientras que el punto informativo Garaiak estará disponible para abordar temas relacionados con el consumo responsable. Además, el programa Sexubizi dispondrá de un espacio móvil con información y asesoramiento sobre protección ante agresiones de género, de 00.00 a 03.00 horas.

El domingo, Día Grande de San Andrés, se celebrará la tradicional XLVI Feria Agrícola desde las 9.30 horas.