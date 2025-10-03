El Museo de la Industria Armera se suma al segundo Concurso Fotográfico sobre la Arquitectura del Hierro

A. E. EiBAR. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Museo de la Industria Armera de Eibar se suma a la puesta en marcha del II Concurso Fotográfico Arquitectura del Hierro, una iniciativa que busca poner en valor la importancia del hierro y su aplicación en la arquitectura del territorio de la Ruta del Hierro de los Pirineos. La inscripción permanecerá abierta hasta el día 22, y está dirigida tanto a fotógrafos aficionados como profesionales interesados en plasmar, a través de sus imágenes, el rico patrimonio material y cultural ligado al hierro.

El certamen se centra en dos ámbitos: por un lado, la arquitectura de productos, es decir, los elementos cotidianos o industriales en los que el hierro ha sido protagonista —barandillas, rejas, herrajes, mobiliario urbano, herramientas—; y, por otro, los usos arquitectónicos más amplios, desde construcciones fabriles y puentes hasta estaciones de tren o estructuras urbanas que reflejan el peso del hierro en la historia de la industrialización.

La arquitectura del hierro marcó un antes y un después en el desarrollo urbano y cultural de Europa durante los siglos XIX y XX. Su versatilidad, resistencia y posibilidad de producción en serie permitieron levantar puentes, mercados, estaciones, pabellones y fábricas que transformaron radicalmente el paisaje urbano e industrial. En Eibar y en todo el eje de los Pirineos, el hierro no solo fue un recurso económico, sino un símbolo de identidad. La proliferación de talleres, forjas y fábricas generó un tejido industrial que dejó como legado un patrimonio arquitectónico singular, visible en naves fabriles, viviendas obreras con detalles en hierro forjado, soportes de balcones, e incluso en infraestructuras hidráulicas y ferroviarias. El concurso del Museo armero pretende precisamente rescatar esa mirada, invitando a la ciudadanía a fijarse en los detalles que forman parte de la memoria colectiva y a documentar, mediante la fotografía, cómo el hierro sigue presente en la vida diaria y en los espacios que habitamos.

La iniciativa, además de su vertiente artística, busca sensibilizar a la población sobre la conservación del patrimonio industrial y arquitectónico. Desde el Museo de la Industria Armera subrayan que el hierro no debe ser visto únicamente como un material, sino como un elemento cultural que conecta pasado y presente.

Los trabajos presentados formarán parte de una exposición colectiva que se celebrará en el propio museo, contribuyendo así a difundir la riqueza y diversidad de la Ruta del Hierro de los Pirineos.

Inscripción abierta

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el día 22. El certamen está abierto a todos los públicos y las bases completas se encuentran disponibles en la web del Museo de la Industria Armera.