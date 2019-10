Muestra de aspectos de nuestra cotidianeidad Viernes, 11 octubre 2019, 00:22

Los comentarios en la calle al verle con las gafas de natación eran de «esta persona lleva esas gafas para no romperse la crisma». Unos te toman por provocador, otros te tratan como alguien que necesita ayuda, ésos son los más peligrosos. Algunos te prestan una atención que jamás te dieron. Y hay quien no te ve, quien te descarta como un error de su percepción, ante ésos vives en un estado de presencia-ausencia muy interesante; ser una persona con gafas intensamente azules es lo más cerca que yo he estado de ser un ángel», dice Mayorga quien prosigue diciendo que «al salir del súper, en la calle, saqué la libreta DIN-A7 que siempre me acompaña y empecé a escribir sobre lo que me pasaba y sobre lo que podía pasarme, desde niño me ha costado diferenciar lo uno de lo otro», explica. Esto hace que César Sarachu, único actor en escena, se meta, de manera sencilla y compleja, en la piel de varios personajes a lo largo del montaje, y emociona con una interpretación que muestra cómo es posible modificar nuestras propias percepciones y actitudes. Para ambos, actor y director, era importante mostrar en escena la cotidianeidad».