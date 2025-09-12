Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El movimiento de pensionistas retoma las concentraciones el próximo lunes

A. E.

EIBAR.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El movimiento de pensionistas de Eibar ha anunciado que el próximo lunes, día 15, retomará sus concentraciones semanales tras el descanso estival.

La cita, como es habitual, tendrá lugar a las 12.00 horas del mediodía en la plaza de Unzaga, y servirá para dar continuidad a unas movilizaciones que se celebran cada lunes en Euskadi desde hace más de seis años. En esta ocasión, uno de los ejes principales de la protesta será el rechazo de los partidos que gobiernan en el Parlamento Vasco a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada hace cuatro meses por el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. La propuesta, respaldada por más de 150.000 firmas, buscaba abrir un debate institucional en torno a las demandas históricas del colectivo, entre ellas la garantía de pensiones dignas y la defensa del sistema público.

Los portavoces consideran inaceptable que ni siquiera se haya permitido el trámite de su iniciativa y señalan que esta decisión refleja una falta de voluntad política para abordar de manera seria las necesidades de los y las pensionistas. Ante esta situación, los colectivos de mayores en distintas localidades vascas preparan un calendario de movilizaciones para mostrar su rechazo y mantener viva la presión social.

Reivindicaciones

El movimiento de pensionistas de Eibar subraya que su lucha no solo concierne a los jubilados y jubiladas, sino al conjunto de la ciudadanía. «Nos jugamos el futuro de todos, también de las generaciones jóvenes, porque sin un sistema público fuerte y sostenible no habrá pensiones dignas mañana», han recordado. Las concentraciones de los lunes se han consolidado como un símbolo de perseverancia y compromiso cívico en el País Vasco, manteniendo en la agenda pública un debate crucial sobre la sostenibilidad, suficiencia y justicia del sistema de pensiones. Tras el parón veraniego, el regreso a las plazas marca una nueva etapa de reivindicación y de organización de movilizaciones en defensa de este derecho social básico.

