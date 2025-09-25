Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

El Movimiento de Pensionistas convoca una manifestación el 4 de octubre

A. E.

EiBAR.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

El Movimiento de Pensionistas de Eibar ha convocado una manifestación para el 4 de octubre, que partirá a las 12.00 desde Unzaga, con el objetivo de visibilizar la situación de precariedad que según denuncian, sufren miles de personas mayores en Euskadi y exigir a las instituciones «respuestas reales y justas» a sus demandas. Los colectivos convocantes, entre ellos Agijupens, Eibarko Duintasuna, Eibarko Pentsionistak, Eibarko Emakume Pentsionistak y Guerrarik Ez recuerdan que en la actualidad cerca de 100.000 pensionistas vascos no llegan a una pensión de 1.000 euros y que, de ellos, 70.000 son mujeres, lo que refleja una «brecha de género inaceptable».

Además, denuncian que incluso personas con más de 40 años cotizados sufren todavía «pensiones sancionadas», una situación que califican de injusta. El comunicado critica con dureza la decisión del Parlamento Vasco de no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, pese a contar con 145.142 firmas de apoyo ciudadano.

Para el movimiento de pensionistas, la negativa del PNV y el PSOE a debatir la propuesta constituye un «acto dictatorial que hurta a la sociedad un debate democrático y necesario». Los portavoces también ponen el foco en la sanidad pública, denunciando que pese a las promesas de mejora y a la creación de comisiones participativas, «las listas de espera siguen creciendo» y que el Gobierno Vasco «y niega a reconducir las políticas de privatización» aplicadas en los últimos años. La protesta busca igualmente alzar la voz contra el aumento del gasto militar, que contrasta con los recortes en pensiones, sanidad, educación o residencias. «Queremos romper con el falso conformismo que se nos impone y decir alto y claro que no aceptamos más precariedad ni injusticia social». La jornada reivindicativa concluirá con una comida en los arkupes del ayuntamiento, para la que se pueden adquirir los tickets en el Guridi.

