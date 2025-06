«Estoy muy motivado, con muchas ganas y feliz de vestir esta camiseta»

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 20 de junio 2025, 21:08 Comenta Compartir

Aleix Garrido ya ha dado sus primeras palabras como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, y se ha mostrado ilusionado por afrontar esta nueva etapa tras cerrar un largo ciclo en el FC Barcelona.

«Me siento muy feliz, estoy muy contento de unirme a la familia», declaró el futbolista de 21 años. «Creo que va a ser un año muy bonito. Estoy muy motivado y salir un poco también de la zona de confort es algo que me motiva muchísimo. Tengo muchas ganas», añadió.

Garrido se prepara ahora para vivir su estreno en la categoría de plata con la elástica del Eibar. «Disputé un partido en Primera, pero la Segunda División es una categoría que aún no he jugado. Me motiva mucho para seguir formándome futbolísticamente y creo que el Eibar es el equipo perfecto para hacerlo».

En cuanto a su perfil sobre el terreno de juego, se definió como un centrocampista completo. «En el centro del campo me gusta ayudar a la parte de arriba con pases de gol o siendo más definitivo, pero también me encanta bajar de zona para tocar más balón. Me siento cómodo en distintas alturas del juego».

El catalán reconoció que no ha sido una decisión sencilla abandonar el club de su vida, pero afronta el cambio con ilusión. «Para mí es un cambio grande porque llevo muchos años en el Barça. Es cerrar una etapa y, como he dicho, tengo muchas ganas e ilusión de cambiar un poco de aires y vivir mucho más el fútbol profesional, y más con esta camiseta».

Garrido también se dirigió a la afición armera: «Seguro que les daremos muchas alegrías».