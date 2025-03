Morales, Quesada y Barrero, profesionales de la danza

A. E. EIBAR. Martes, 18 de marzo 2025, 20:00 Comenta Compartir

La enseñanza de la danza en Eibar siempre ha contado con una cantera importante de alumnos que luego han llevado a cabo importantes carreras artísticasa. Es el caso de bailarinas como Joana Quesada que cuenta con importantes premios por su participación en teatros musicales. Así ha trabajado como coreógrafa y bailarina en el programa 'La hora de Jose Mota' (TVE) y como docente imparte clases en Scaena, Madrid Dance Center, Danza 180, Dance Escool, ACADE. Quesada comenzó su formación en jazz y contemporáneo complementándola con la interpretación bajo la dirección de Juan Ortega. En Madrid continuó su formación en la escuela de artes escénicas Madrid47 y canto con Marta Toba. Amplió su formación en Nueva York y ha trabajado en reconocidos musicales como 'Hoy no me puedo levantar' y 'Fiebre el Sábado noche'.

Igualmente, el próximo 4 de noviembre comienza una nueva etapa profesional Gaizka Morales (Elgeta, 1997), formado en Eibar, que pasará a integrarse en la Compañía Nacional de Danza. «Hace un año no me hubiera planteado presentarme a la Compañía Nacional, porque las anteriores direcciones estaban mucho más enfocadas hacia el ballet clásico más puro. Al conocer que se quería incluir desde lo más clásico hasta lo más vanguardista, me animé», explica satisfecho. Ha pasado por la Dresden Frankfurt Dance Company, pero ahora está asentado en Madrid, donde ha realizado múltiple trabajos como freelance.

También cabe mencionar a Ane Miren Barredo que fue miembro del grupo de bailarinas que actuaron en el concierto de Shakira en San Mamés, en 2011. Participó en el talent show 'The Dancer' con el grupo X-Adows. Es profesora en la academia Studio11, de Madrid

También cabe citar otros nombres conocidos como los de Ylenia Baglietto, Irene Hernando y Saray García, entre los que pasaron por esta formación.