«La vasca es la mitología más rica de Europa». Así comenzó su charla, la escritora alavesa Toti Martínez de Lezea, participante en el congreso, asegurando que «tenemos una lengua y unas creencias antiguas que se han transmitido gracias al las investigaciones de José Miguel Barandiaran, Resurrección María Azkue, y José Maria Satrustegi que recogían las informaciones transmitidas por los baserritarras». Lezea señaló que «cabe preguntarse en qué creían los vascos antes de la llegada del cristianismo. Han pasado celtas, godos, romanos por esta tierra vasca. Esa amalgaba hemos podido conservarla. Somos un pueblo muy pequeño, mientras que otras mitologías crecieron en terrenos amplios, como la escandinava, Grecia y Roma, en un territorio tan pequeño como en el nuestro se siguen contando leyendas que están muy vivas». Así, puso como ejemplo, cómo teníamos seis tipos de gigantes y seis tipos de enanos. No obstante, habló de muchos más personajes, recopiladas en 'Leyendas de Euskal Herria', recorriendo, de inicio, la figura de la Diosa Madre que aquí llamamos Amalur, a la que antes llamaron Mari, aunque Lezea la denomina Amari que representa las cosechas, el fuego, el aire, la tierra. Y habló también de cómo en Ataun se iba en romería a una cueva, en donde celebraban una misa, para pedir que las cosechas fueran buenas. Se preguntaba la escritora alavesa «¿Por qué allí? ¿Por qué generaciones y generaciones anteriores iban a esa cueva y no iban a la iglesia?» También habló de la fe, de la Creación, bañadas con algunas viejas historias y costumbres ancestrales vascas, como Tártalo, de más gigantes, de Basajaun, de los Gentiles, de las serpientes, de Lilit, de San Jorge que mató un dragón, de Inguma, entre otros, fueron los temas de su intervención que finalizó con un cerrado aplauso del público presente. Adelantó que su próximo libro será: 'Llanto en la tierra baldía' sobre la guerra, «pero no de bandos, ni de nacionales, ni republicamos, ni armas, ni tiros». Transcurre entre Badajoz y Bilbao, y aborda «el porqué los extremeños salen de sus pueblos y vienen a Euskadi».