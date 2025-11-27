'Miña Nai', la memoria de la emigración gallega llega en forma de espectáculo en el Coliseo

El teatro Coliseo acogerá este sábado, a las 20.00 horas, el espectáculo de teatro y danza 'Miña Nai', una propuesta que une tradición ... gallega y vasca para poner voz y cuerpo a la experiencia de la emigración. La función se enmarca dentro de la programación cultural del Ayuntamiento y en la víspera de San Andrés, reforzando el carácter festivo y popular de la jornada.

En principio, se trata de una coproducción coral en la que participan la asociación cultural Ibarra-kaldu Elkartea de Barakaldo, el Grupo de Danzas Doces Lembranzas del Centro Galego de Barakaldo, las pandereteiras Son Mesturado y los grupos musicales Ceo do Sil y Folketan. A todos ellos los coordina la idea original y dirección de Patxi Laborda, impulsor de un proyecto que ya se ha presentado en festivales de folklore y encuentros culturales de referencia.

El título, 'Miña Nai' (Mi madre en gallego), resume el eje emocional del espectáculo: la historia de tres madres gallegas que viven de forma distinta la emigración a Euskal Herria. A través de sus vivencias se cuentan la despedida, el viaje, el desarraigo, el miedo a lo desconocido y, poco a poco, el hallazgo de un nuevo hogar.

La dramaturgia se construye a partir de historias reales, recogidas en familias que, durante el siglo XX, dejaron su tierra en Galicia para buscar oportunidades en Euskadi. No se trata de una recreación histórica al uso, sino de un relato emocional en el que se alternan escenas de teatro, coreografías de danza tradicional, música en directo y proyecciones audiovisuales.

Afrontar lo desconocido

En escena veremos la partida del pueblo, los puertos, las estaciones de tren, las primeras fábricas y barrios obreros. Se mostrará el choque entre lo conocido y lo desconocido, entre la lluvia atlántica y los montes vascos, entre las gaitas y las trikitixas... hasta llegar a un equilibrio en el que la identidad se ensancha en lugar de romperse.

La esencia de 'Miña Nai' es la nostalgia de lo dejado atrás, pero también el descubrimiento de que las culturas gallega y vasca no están tan lejos la una de la otra. En las danzas y las músicas se perciben paralelismos: el carácter popular, la importancia de las fiestas, los ritmos de trabajo, las letras que hablan de mar, de bosques, de minas y de emigración.

En este sentido, sobre el escenario, los grupos participantes mezclan danza tradicional gallega, con trajes, pasos y formaciones propias de la tierra de origen. Por otro lado, se ofrecen danzas y músicas vascas, que representan el territorio de acogida.

Para ello, se emplean a pandereteiras y percusión tradicional, que funcionan como puente rítmico entre ambas orillas.

Todo ello, mezclado con música en directo a cargo de Ceo do Sil y Folketan, que combina melodías de raíz con arreglos actuales. El resultado es un espectáculo híbrido: no es solo un festival de folklore ni una obra de teatro convencional, sino un relato escénico en el que cada pieza de baile, cada canción y cada imagen proyectada avanza la historia de esas tres madres y, con ellas, la de miles de familias gallegas que hicieron de Euskadi su casa.

Homenaje a generaciones

'Miña Nai' mira también a las segundas y terceras generaciones, hijas e hijos de la emigración que crecieron entre dos idiomas y dos imaginarios culturales. El espectáculo pone en valor el papel de esas madres como puente entre el origen y el destino: guardianas de la lengua, de las recetas, de las canciones y, al mismo tiempo, mujeres que empujaron a sus familias a echar raíces en la nueva tierra.

En el Coliseo, esa lectura dialoga de manera especial con la historia de Eibar y de todo el valle del Deba, marcado también por la llegada de personas de otras regiones del Estado que encontraron trabajo en las fábricas y en el comercio local. La función se convierte así en un acto de memoria y reconocimiento hacia todas las migraciones que han construido la ciudad.