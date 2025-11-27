Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El espectáculo muestra que las culturas gallega y vasca no están lejos una de la otra. UDALA

Eibar

'Miña Nai', la memoria de la emigración gallega llega en forma de espectáculo en el Coliseo

Teatro y danza unen la tradición gallega y vasca para contar, a través de tres madres, la experiencia de la llegada de nuevos residentes

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

El teatro Coliseo acogerá este sábado, a las 20.00 horas, el espectáculo de teatro y danza 'Miña Nai', una propuesta que une tradición ... gallega y vasca para poner voz y cuerpo a la experiencia de la emigración. La función se enmarca dentro de la programación cultural del Ayuntamiento y en la víspera de San Andrés, reforzando el carácter festivo y popular de la jornada.

