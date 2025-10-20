Mikel Urkola publica su tercer disco, 'Hacia el Punto Omega', dedicado al Papa Francisco

El cantante eibarrés Mikel Urkola acaba de presentar su tercer trabajo discográfico, titulado 'Hacia el Punto Omega', un proyecto de ocho canciones en el que ... se adentra en una reflexión musical y espiritual dedicada al fallecido Papa Francisco y en el concepto filosófico y cosmológico del Punto Omega, formulado por el pensador y teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin.

El disco, grabado con la colaboración del maestro vizcaíno Josu Muñoa, que firma los arreglos musicales, supone una nueva etapa en la larga trayectoria artística de este cantautor histórico de Eibar, que lleva más de seis décadas componiendo e interpretando canciones con un estilo inconfundible, entre lo romántico, lo poético y lo existencial. «Tenía unas canciones compuestas con mi guitarra, y quise grabarlas recibiendo arreglos del maestro Josu Muñoa, que me ha hecho unos arreglos muy buenos», explica Urkola, quien asegura que este trabajo «nace desde la fe, la reflexión y el deseo de encontrar sentido al camino humano y espiritual que todos recorremos».

Hacia el Punto Omega toma su nombre del concepto central en la obra del jesuita Teilhard de Chardin, quien imaginó un punto final de convergencia evolutiva en el que la humanidad alcanza su plenitud espiritual y su unión con lo divino. Desde esa inspiración, Urkola ofrece un conjunto de canciones de tono introspectivo y esperanzador, en las que la voz cálida del autor se combina con melodías sobrias, guitarras acústicas y arreglos de fondo que dotan al conjunto de una atmósfera íntima.

El álbum está dedicado al Papa Francisco, cuya figura –según confiesa el propio artista– «encarnaba el espíritu de apertura, misericordia y humildad que hoy necesita el mundo». En cada tema se percibe esa búsqueda interior de luz y armonía, un tránsito entre lo humano y lo trascendente que define el estilo más personal de Urkola.

Largo recorrido

Mikel Urkola es uno de los nombres más veteranos y queridos del panorama musical eibarrés. Su trayectoria comenzó en 1961, en una fiesta de titulados de la Escuela de Armería, donde formó dúo con Benjamín Villabella interpretando canciones de México.

A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos festivales benéficos y actuaciones en euskera, siendo uno de los impulsores del espíritu musical que dio lugar a Eibar Kantuan, en 1997.

Urkola se define como un «hacedor de canciones» y rehúye el término de compositor. «Yo no me considero un compositor. Me gusta pasear, recorrer la playa, y en esos momentos me quedo con una melodía o un verso. Luego imagino que soy otra persona y pienso qué sentiría en determinadas circunstancias de la vida», explica. Su proceso creativo, pausado y meditativo, da lugar a letras cargadas de sentimiento, introspección y ternura, donde cada palabra ocupa un lugar esencial. «La letra es el alma de mis canciones», asegura.

Del amor a la trascendencia

Con Hacia el Punto Omega, Urkola da un paso más en su evolución artística tras sus anteriores trabajos. Su primer disco, 'Romántico y soñador', marcó el inicio de una etapa de madurez creativa, mientras que el segundo, Los caminos del amor, reunió nueve canciones que exploraban las emociones humanas, los amores y desamores, las vivencias personales y los mensajes vitales, en clave melódica y sentimental. En ese disco, el artista rindió homenaje a grandes figuras de la música, como el mexicano Juan Gabriel, a quien dedicó el tema 'Se nos rompió el amor', tras su fallecimiento. Ahora, con su nuevo trabajo, Urkola amplía su horizonte temático: pasa del amor terrenal al amor espiritual y universal, en una propuesta que combina reflexión y belleza sonora.

Una obra con sello propio

El estilo de Mikel Urkola sigue siendo inconfundible: melodías sobrias, interpretaciones sinceras y una voz que conserva el tono sereno de los trovadores clásicos. Los arreglos de Josu Muñoa, reconocidos por su elegancia y equilibrio, aportan profundidad y calidez al conjunto, realzando la esencia poética de cada tema.

El resultado es un disco de ocho canciones con identidad eibarresa y vocación universal, que busca emocionar y hacer pensar. «No pretendo grandes éxitos comerciales», afirma Urkola, «solo compartir un mensaje de fe, esperanza y amor, porque creo que la música puede ayudar a elevar el espíritu».

El lanzamiento de 'Hacia el Punto Omega' confirma que Mikel Urkola sigue en plena forma creativa, fiel a su filosofía vital: hacer de la música un instrumento de encuentro y consuelo. En tiempos de incertidumbre, su voz se alza como un recordatorio de que el arte puede seguir siendo un camino hacia la paz interior y la trascendencia. «La vida es una búsqueda constante. Con estas canciones he querido mirar hacia adelante, con lo mejor de nosotros mismos. Quizás ahí esté el verdadero sentido de todo», concluye el cantautor eibarrés.