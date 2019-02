Mikel Basterrika (Waterpolista del Urbat Urkotronik): «Para el waterpolo hay que tener condición acuática, si no es así, estás condenado» Mikel Basterrika, a sus 26 años, es una de las contrastadas referencias del Urbat Urkotronik. / URBAT Este eibarrés de 26 años fue distinguido como mejor jugador en la última Copa de Euskadi J. A. REMENTERÍA Domingo, 24 febrero 2019, 00:24

Eibarrés, 26 años, tiene un palmarés exquisito en el Urbat. Jugador que destaca por su gran potencia, habilidad y capacidad de decisión. Referente dentro de la entidad armera, «un icono», como lo califica su entrenador, el genovés Davide Cerchi. Un ejemplo de tenacidad.

-Fue designado mejor jugador en la última edición de la Copa de Euskadi.

-Un premio al trabajo de todo el equipo. Veníamos haciéndolo muy bien en las últimas semanas previas a la Copa, sabiendo que era una oportunidad inmejorable para ganar el primer título a nivel sénior. El fin de semana de las finales salieron las cosas bien y ganamos la Copa. El premio al mejor jugador es anecdótico, al ser el jugador veterano me toca coger responsabilidades en los minutos calientes del partido, pero había varios jugadores que podrían haberse llevado este reconocimiento a casa.

«Eibar merece una piscina olímpica para practicar waterpolo y natación»«Me gustaría jugar en Nacional con el Urbat, tenemos recursos humanos para lograrlo»

-¿Cómo empezó en el waterpolo?

-Empecé en este deporte hace diez temporadas. Por aquel entonces algunos amigos empezaron a apuntarse y, debido a mi pasado en la natación, me picó el gusanillo. Formamos un equipo juvenil con el mínimo de jugadores y conseguimos ganar un partido ese mismo año. Gracias a la insistencia y apuesta de Iñigo Unzeta, Anartz Mitxelena y Paben Ortiz de Zárate de crear una escuela y traer un entrenador de nivel para fomentar el waterpolo en Eibar, nació el waterpolo armero, fue el germen del crecimiento de este deporte en nuestra ciudad. Se trajo al técnico Davide Cerchi y el Urbat comenzó, pasito a pasito, a tener una mayor dimensión.

-Antes de ser waterpolista fue portero de fútbol en las categorías inferiores del Eibar, dos disciplinas bien distintas.

-Efectivamente. Practicaba natación desde muy pequeño, deporte en el que me desenvolvía muy bien, pero siendo muy joven me pasaron al grupo de competición con entrenamientos muy exigentes. En ese mismo momento me llamaron del Eibar y el hecho de jugar al fútbol con mis amigos decantó la balanza frente a la natación. Tras cuatro años en el fútbol decidí probar con el waterpolo y aquí sigo. Tengo que decir que me desenvuelvo bastante mejor en el agua.

-¿Qué condiciones hay que tener para ser waterpolista?

-El mínimo es tener una buena condición acuática, si no es así, estás condenado. A partir de ahí, mil cosas. Buena natación, fuerza, táctica individual y colectiva, pero sobre todo, velocidad de razonamiento, ganar décimas de segundo al rival es vital para llevar las jugadas a cabo.

-Algunos le califican como el buque insignia del grupo, una pieza muy importante.

-No lo sé, lo que sí soy es el abuelo del equipo, cada vez me cuesta más seguir el ritmo de los chavales. Vienen como motos.

-¿Qué hay que tener para jugar en su posición y ser resolutivo?

-En mi caso soy bastante polivalente, baso mi juego según las características del que me defiende. Si toca uno pesado imprimo mucho ritmo al juego e intento desgastarle. Y cuando toca uno liviano entro al contacto cuerpo a cuerpo. Me gusta que el balón se mueva rápido, que antes de recibirlo esté claro el paso siguiente a dar y, sobre todo, terminar jugada sin pensármelo mucho. Cuando se juntan muchas ideas en la cabeza no sale ninguna.

-¿El waterp0lo es un deporte sacrificado?

-Muy sacrificado. Por una parte, porque convives con el rozamiento del agua, tienes que entrenar la natación, la flotabilidad, técnica y táctica y, por otra, tienes que prepararte muy bien en seco para disponer de la fuerza necesaria. Y, por encima de todo, están los horarios de los entrenamientos. Entrenamos a diario desde las 20.00 hasta las 22.30 horas y al día siguiente hay que despertarse para ir a trabajar. Tener más disponibilidad de agua nos facilitaría mucho más las cosas.

-¿Cómo ve el waterpolo en Eibar? ¿El Urbat Urkotronik se ha hecho un hueco en el deporte eibarrés?

-Estamos en un momento dulce. Los dos equipos sénior fuimos finalistas de la Copa y estamos en disposición de pelear por la Liga. En categorías nos estamos convirtiendo en un referente, todos los años llevamos jugadores convocados a las selecciones. El trabajo que ha realizado Davide es brutal. Para ser sincero noto que estamos llegando al límite de nuestras posibilidades. La piscina de Orbea no es reglamentaria para jugar a nivel nacional debido a sus dimensiones. La lámina de agua y disponibilidad de espacios en el polideportivo es un factor limitador a la hora de poner objetivos más ambiciosos. Eibar con la tradición y buenos nadadores que ha sacado y el auge que está teniendo el waterpolo, merece tener una piscina olímpica en la que poder realizar adecuadamente ambas actividades.

-¿Tiene miras más altas?

-Sí, me gustaría vivir la experiencia de jugar en Nacional algún año, y voy a intentar que sea con el Urbat. Creo que tenemos el material humano como para conseguirlo en un futuro cercano.

-¿La clave del éxito del Urbat?

-Creo que, por un lado, está el trabajo de Davide. A diferencia de otros técnicos que han venido a Euskadi y solo se han centrado en el primer equipo, mientras que él trabaja la cantera desde el principio, y ahora estamos recogiendo lo sembrado. Por otro lado, está la irrupción en el equipo sénior de la generación 2000-2002. Es increíble la intensidad con la que entrenan todos los días y el desparpajo que tienen en los partidos. Hay jugadores de mucho nivel.

-Ha jugado con la selección de Euskadi.

-El año pasado fui convocado para jugar un torneo en México. Los mexicanos lo utilizaron para prepararse para el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Jugamos contra México y Puerto Rico y salimos campeones. Fue una experiencia donde aprendí muchísimo, compartí equipo con jugadores que juegan en la máxima categoría.

-¿Cuáles son los objetivos de su equipo en esta temporada?

-El primer día de la temporada nos marcamos el objetivo de ganar un título, y ya lo hemos conseguido. A partir de aquí tenemos que seguir luchando con fuerza para entrar con la mejor clasificación posible a los play-off, y luchar por el título liguero. Y, como guinda, conseguir el ascenso a Nacional.