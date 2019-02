El Somos se mide a un Egia competitivo que no dará su brazo a torcer en Ipurua El Somos Eibar buscará la victoria ante el Egia. / MORQUECHO Los armeros quieren sumar dos puntos más para incrementar su distancia con la zona de descenso EL DIARIO VASCO Sábado, 2 febrero 2019, 01:09

Los aficionados al balonmano tienen un partido realmente atractivo esta tarde a partir de las 19.00 horas en Ipurua entre el Somos Eibar y el Egia, dos equipos que se encuentran en la misma zona de la clasificación, con la diferencia que el cuadro armero cuenta con un punto más que los donostiarras. Los duelos entre el Somos y Egia suelen ser intensos, de mucha lucha y entrega. Fernando Fernández describe al Egia como «un equipo que es competitivo tanto en su casa como fuera, ha mejorado con respecto a los últimos años en defensa, no se deja sorprender, es un bloque compacto». Para el entrenador armero este es un partido «señalado» y no le falta razón porque «estamos los dos equipos en la misma zona de la tabla, distanciados relativamente del descenso, nosotros tenemos 14 puntos y ellos 13, por tanto no nos queda otro remedio que luchar para sacar los dos puntos que, a buen seguro, serán complicados».

La igualdad en la clasificación es máxima, por lo que Fernández es consciente que sumar dos puntos más es vital, «los números son parejos, hay mucha igualdad y hay mucha liga, no podemos descuidarnos aunque tengamos ventaja sobre el descenso, el Egia también busca distanciarse de la zona peligrosa». No cabe le menor duda que el Egia será un rival difícil, ya en la ida ganó el equipo donostiarra por seis goles de diferencia; el Somos estuvo metido en aquel partido hasta que el Egia rompió el equilibrio y se llevó los dos puntos. Para la jornada de hoy, Fernando Fernández cuenta con todos sus efectivos, aunque esta semana hay que apuntar que no ha contado con todos sus hombres para entrenar.

El Somos tiene una buena ocasión para confirmar su buen momento. Aunque en la última jornada perdiera en casa del líder Anaitasuna, las sensaciones que transmitió fueron óptimas, el equipo compitió en una cancha realmente complicada,que no está al alcance de todos. Ganar al Egia supondría una relativa tranquilidad porque la lucha por la permanencia va a ser constante de aquí al final de la Liga. La afición que acude en buen número al polideportivo de Ipurua tendrá la oportunidad de disfrutar de un buen partido en la tarde de hoy. Fernández destaca el papel de la grada que está siendo importante de cara a fortalecer el poder del equipo, «la baza de jugar en casa es fundamental para salir al paso de una Liga que esta temporada es realmente dura».