«Es un mérito de organización y de público que las Jornadas tengan ya 48 ediciones»

Alberto Echaluce Orozco Eibar Martes, 25 de febrero 2025, 21:30 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

De la mano de la presentadora Irene Hernando, se puso en marcha este martes el tradicional coloquio con el que se abren las Jornadas de Teatro de Eibar. Y, en esta edición, se contó con el dueto formado por la actriz Toni Acosta y el director y dramaturgo Juan Carlos Rubio, junto a la sorpresa del productor teatral ermuarra Jesús Cimarro.

Actriz y director, que en esta ocasión vienen a Eibar con la obra 'Una madre de película', recordaron que ya habían estado en otras ediciones en las Jornadas. Y, precisamente Rubio, destacó que «es un mérito de organización y de público mantener 48 ediciones teatrales como se hace de forma encomiable desde Eibar».

Y es que durante la charla se dio a conocer un dato inédito: que en esas 48 ediciones –aunque las Jornadas tiene una vida de más de 50 años– han pasado por los escenarios de Eibar, un total de 3.000 actores, e incluso se citaron a los más importantes del panorama teatral español. En este sentido, ambos pidieron que «ojalá exista más sensibilidad política con la cultura y el teatro. Esto sería maravilloso».

Tras repasar las extensas trayectorias de actriz y director, se dio inicio a la charla en la que se abordaron las relaciones que se establecen entre la dramaturgia, la interpretación y la dirección.

Toni Acosta, que estudió Derecho y trabajó de camarera antes de comenzar su exitosa carrera como actriz, reconoce que disfruta viendo al público desde el escenario. «Mi fantasía es que mis nietos me vean actuar».

Rubio, por su parte, explicaba que «soy un actor que escribe y me gusta disfrazarme de quien no soy. Soy cuentista y me gusta contar historias». Así, explicó que fue Acosta quien le llamó y le habló de este proyecto sobre el síndrome del nido vacío y Jesús Cimarro puso en marcha la obra que podrá verse en el Coliseo.

'Una madre de película' presenta a Eva María (Toni Acosta) que recibe un audio de Nicolás, su único hijo, en el que le indica que debía entrar en su habitación y buscar en el cajón superior izquierdo de su mesa de trabajo una carpeta roja que contiene un documento que necesita con urgencia. Urgente es «ya, ahora, sin perder un instante, mamá». Para abrir el cajón necesita la clave del candado. Nicolás es extremadamente celoso de su intimidad y le advierte de que no caiga en la humana (y especialmente maternal) tentación de hurgar en sus enseres. Eva María promete a su hijo cumplir a rajatabla su cometido, pero una vez inmersa en el encargo… ¿Quién está libre de pecado? El recuerdo de su vida y la visión de ese provocador nido vacío harán deslizarse a la protagonista por una divertida espiral, transformando su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película.

La obra se sumerge así en el denominado síndrome del nido vacío, una etapa que muchos padres enfrentan cuando sus hijos crecen y se independizan. Toni Acosta compartía su experiencia al respecto: «Hay gente que piensa que no le va a pasar, pero pasa. Todos los que tenemos hijos, cuando se van, sentimos ese vacío, que es el de los cuidados. Estás acostumbrada a tenerlos permanentemente en la cabeza, los horarios, lo que comen, lo que no comen y, de repente, no están».

La actriz contó que propuso «a Juan Carlos poner en marcha esta obra y aceptó de forma muy generosa. Es una reflexión preciosa, constituye ese nido que abandonamos todos», subrayaba.

La obra que abre las Jornadas de Teatro de este año tendrá una doble representación. Se podrá ver este miércoles y el jueves en el Coliseo a las 19.00 horas.

Temas

Jornadas de Teatro de Eibar