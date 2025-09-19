Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Mercado de bicicletas y circuito infantil en la Semana de la Movilidad

A. E.

EIBAR.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17

La ciudad vive hoy los actos de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una cita que busca fomentar hábitos de desplazamiento sostenibles y accesibles. Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el Ayuntamiento ha preparado un variado programa de actividades que combina talleres, juegos y medidas de concienciación, con el fin de recordar a la ciudadanía los beneficios del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. La jornada de hoy arrancará con el mercado de bicicletas de segunda mano, que abrirá sus puertas de 10.00 a 14.00 horas. Los vecinos podrán adquirir bicicletas en buen estado a precios asequibles y dar así una segunda vida a estos vehículos. De forma paralela, se instalará un taller de reparación, donde los usuarios podrán poner a punto sus bicicletas o aprender técnicas básicas de mantenimiento de la mano de especialistas. Por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, el protagonismo será para los más pequeños con un circuito infantil de educación vial y una gincana ciclista. Estas propuestas buscan combinar diversión con aprendizaje, enseñando a los niños y niñas la importancia de circular con seguridad, respetar las normas de tráfico y compartir la vía con peatones y vehículos. La programación se extenderá al lunes con el Día sin coches, con el Udalbus gratuito.

