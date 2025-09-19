Mercado de bicicletas y circuito infantil en la Semana de la Movilidad

EibarMercado de bicicletas y circuito infantil en la Semana de la Movilidad
A. E.
EIBAR.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17
La ciudad vive hoy los actos de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), una cita que busca fomentar hábitos de desplazamiento sostenibles y accesibles. Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el Ayuntamiento ha preparado un variado programa de actividades que combina talleres, juegos y medidas de concienciación, con el fin de recordar a la ciudadanía los beneficios del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. La jornada de hoy arrancará con el mercado de bicicletas de segunda mano, que abrirá sus puertas de 10.00 a 14.00 horas. Los vecinos podrán adquirir bicicletas en buen estado a precios asequibles y dar así una segunda vida a estos vehículos. De forma paralela, se instalará un taller de reparación, donde los usuarios podrán poner a punto sus bicicletas o aprender técnicas básicas de mantenimiento de la mano de especialistas. Por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, el protagonismo será para los más pequeños con un circuito infantil de educación vial y una gincana ciclista. Estas propuestas buscan combinar diversión con aprendizaje, enseñando a los niños y niñas la importancia de circular con seguridad, respetar las normas de tráfico y compartir la vía con peatones y vehículos. La programación se extenderá al lunes con el Día sin coches, con el Udalbus gratuito.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.