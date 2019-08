El mercadillo de Txantxa Zelai y los taxis acusan el éxodo vacacional El mercadillo de Txantxa Zelai en la jornada de ayer tuvo un venta muy acorde a estas fechas de agosto. / M.ASKASIBAR Las semanas centrales de este mes de agosto son las más críticas, ya que es cuando se produce mayor número de salidas J.A.REMENTERIA EIBAR. Jueves, 22 agosto 2019, 00:39

El éxodo estival tiene su doble vertiente en la actividad con respecto al resto del año donde se cuenta con un mayor flujo de intensidad laboral. Eibar, como otras muchas localidades del Bajo Deba, es un ejemplo vivo de la radiografía de una ciudad que raya el vacío. Esta es una realidad que nos devuelve cada año el mes de agosto. La frase más repetida en las calles estos días no es otra que dice: «ya solo quedamos los gorriones». Los que han optado por quedarse o marcharse en otras fechas se expresan en los mismos términos.

La jornada de ayer amaneció soleada, ideal para una jornada de monte o playa. A media mañana nos acercamos al mercadillo de Txantxa Zelai, un buen escenario para tener idea de la respuesta de los eibarreses a este mes vacacional. No muchos clientes, aunque, a medida que se acercaba el mediodía, tímidamente se asistía a un mayor nervio en los pocos puestos, aunque no mucha por cierto. El azpeitiarra Iñaxio Rey lleva 38 años colocando su puesto en Eibar, tiene motivos más que suficientes para hablar. «Todos los meses de agosto vivimos la misma situación, en Eibar se produce una gran salida y el mercadillo se resiente como es normal», afirma. Se dedica a la venta de camisas y niquis, aunque no le faltan otros complementos. «En las localidades del interior se siente más las vacaciones que en la costa, es algo que resulta lógico porque hay un trasvase. En Eibar se produce una gran marcha, y la clientela que tenemos estas semanas son especialmente de gente mayor. Aquí se se nota más que en otras poblaciones».

Un veintena de puestos

No llegaban a los veinticinco puestos, y en su mayoría eran mujeres las que escudriñaban los puestos. Una de estas era Soledad Bratos acompañada del carro de las compras, esta eibarresa nos confiesa que es una cliente fija del mercadillo, «he estado de vacaciones, pero en dos ocasiones me he acercado, precisamente hoy he decidido venir y ver qué es lo que hay. Todo el año suelo bajar, he querido echar una ojeada, al final siempre hay algo que te puede interesar. Hay poca gente, ha sido mucha la que ha salido fuera, está triste comparando con el resto del año». La opinión de estos comerciantes de venta ambulante es coincidente. En uno de los puestos, que omitió dar su nombre, pero no tuvo reparo alguno para dar su opinión, se encontraba un zornotarra que lleva 34 años sin faltar a la cita con Eibar, como un auténtico penitente, su especialidad es la venta de calcetines y mercería. «Este mes es igual que otros años, está el pueblo medio vacío. Venimos cuatro a vender, lo digo en el buen sentido de la palabra, yo me desplazo desde Amorebieta. No he visto ninguna variación, la tónica es la misma que en años precedentes, no observo ninguna variación. El cliente no cambia, es del mismo perfil de siempre. No hay un perfil de edad concreta, es todo un abanico de edades. En agosto todos los mercadillos son iguales, no hay ninguna localidad que se diferencie, solemos tener menos de la mitad de los clientes que en el resto del año. Tengo clientes fijos desde hace años y siempre suelen acercarse a comprar algo». Dioni Gabarri y su familia se desplazan a Eibar desde La Rioja. Al joven comerciante le mueve ser «fiel con el cliente». Dispone de un hermoso puesto de lencería, lleva viajando a Eibar desde hace 35 años. «Este mes es para todos flojo porque casi todo el mundo se va de vacaciones y queda poca gente, normalmente son personas mayores las que no salen. La venta es muchísimo menor dado que hay menos público».

La familia Gabarri no falta a la cita con el mercadillo armero, viene desde un pueblecito cercano a Logroño. «Cuesta mucho desplazarse, llevamos aquí toda una vida, pero gracias a Dios tenemos una clientela que nos hace venir también en agosto, si no fuera así, sería imposible. Nuestra clientela es fiel, y por eso venimos, nosotros tratamos de corresponderla con nuestra fidelidad. Como somos varios, pues, nos rotamos a la hora de coger las vacaciones. Nunca nos hemos desanimado, somos tres y podemos organizarnos. Nuestras plazas son Eibar los miércoles, Elgoibar los jueves y Mondragón los viernes. En Eibar es de los pueblos que más se nota el bajón de población durante los días de agosto, más que en localidades como Elgoibar y Mondragón».

Viajes por la ciudad

Si el mercadillo puede ofrecer una idea, no menos el gremio de los taxistas, un sector que convive con la calle de una manera prominente. En la parada de Unzaga, la única que existe en la ciudad, en pleno centro, están de servicio este mes cuatro taxis de día y dos de noche. «Mi impresión es que ha quedado poca gente. El trabajo que tengo es acorde a agosto, en consonancia con las fechas que son. No he realizado viaje alguno lejos, la mayoría han sido en la ciudad. Creo que estas semanas están en la tónica de otros años». Su compañero Aitor Calero profundiza un poco más en su impresión, «en las dos semanas centrales se acusa más el descenso de población, en la primera aún no había gente, espero que en la última haya más. El trabajo es el típico de agosto, aunque ahora mismo no estamos muchos en Eibar», resalta Dioni Gabarri.