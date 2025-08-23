El mercadillo resiste durante el verano

PABLO URANGA Eibar. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

Cada miércoles, el parque de Txaltxa Zelai reúne decenas de puestos que ofrecen prendas de vestir y complementos a precios populares. Camisetas, pantalones, vestidos y calzado convierten este espacio en un gran escaparate al aire libre donde los eibarreses encuentran variedad y opciones para todos los bolsillos.

En agosto, la imagen es diferente: menos gente paseando entre los toldos, más silencio entre perchas y un ambiente marcado por la ausencia de quienes disfrutan de sus vacaciones fuera de la ciudad. Sin embargo, el mercadillo mantiene el pulso gracias a los compradores habituales que, semana tras semana, se acercan fielmente. Un vendedor comentaba que «se nota bastante que la afluencia ha bajado, pero al menos siempre hay clientes que se acercan y eso nos ayuda a salvar la mañana».

El contraste con otras épocas del año es evidente. Mientras en primavera, otoño o invierno se nota un trasiego constante en los pasillos de los puestos y las bolsas se acumulan en las manos de los compradores, en agosto la calma domina el paisaje. Eso sí, quienes acuden disfrutan de mayor comodidad para parar en cada puesto, comparar precios y conversar con los tenderos sin las prisas de los días más concurridos.

El mercadillo no ha perdido su identidad: sigue siendo un referente de comercio económico y un espacio donde los vecinos aprovechan para socializar al mismo tiempo que buscan prendas a precios ajustados.

Punto de encuentro

Aunque las ventas disminuyen en agosto con respecto a meses más fuertes, los comerciantes valoran positivamente que siga habiendo movimiento en Txaltxa Zelai. Hay familias que aprovechan para busca ropa de cara al inicio del curso, personas mayores que mantienen la costumbre de pasar cada miércoles por los puestos y compradores que encuentran en estas fechas mayor tranquilidad para mirar con calma.

Un comerciante reconocía que «podría ser peor, porque en otros lugares en verano apenas se venden tres o cuatro cosas, aquí los fieles suelen volver», y destacaba que la fidelidad de algunos clientes hace posible que la cita tenga continuidad, también en verano.

El papel social del mercadillo sigue siendo relevante: es un espacio de interacción donde las charlas rápidas y los saludos entre conocidos forman parte de una rutina muy arraigada en Eibar.

Recuperación en septiembre

Con el final de las vacaciones y la reanudación de la vida escolar y laboral, la previsión general entre los vendedores es que mejore la actividad. Septiembre suele significar un aumento en las ventas y una plaza mucho más animada, con vecinos de nuevo presentes en el día a día de la ciudad.

Para los comerciantes, estar en agosto también tiene un valor de constancia: permite mantener la tradición, no perder presencia y preparar un final de año en el que la afluencia acostumbrada regrese con fuerza. La imagen de los toldos en Txaltxa Zelai, incluso en semanas algo más tranquilas, confirma que el mercadillo de los miércoles es una cita fija en la vida eibarresa.