Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muestra pública de objetos robados en Eibar que ha organizado la Ertzaintza junto al Ayuntamiento Ertzaintza

'Mercadillo' de objetos robados en Eibar: la Ertzaintza busca a los dueños de bicicletas, patinetes, palos de golf, herramientas...

La muestra está abierta al público en Errebal hasta el sábado. Para recuperar un objeto será necesario presentar la denuncia de su robo y acreditar la propiedad del mismo con facturas, fotografías o cualquier otra documentación

L. Ochoa

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:09

Comenta

Bicicletas, patinetes, herramientas, palos de golf, maletas... Los vecinos de Eibar que hayan sido víctimas de algún tipo de robo este último año tienen una oportunidad para recuperar sus objetos. Tras la oleada de robos en trasteros que ha sufrido la ciudad armera en los últimos meses, la Ertzaintza ha organizado en la sala polivalente de Errebal una muestra de objetos recuperados en diversas investigaciones con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificar y recuperar efectos de su propiedad.

Cabe recordar que los datos del último balance de delincuencia arrojaban un considareble incremento de los delitos contra el patrimonio. De los 488 casos contabilizados el año pasado se ha pasado a 617 en lo que va de año, lo que supone un salto significativo en apenas un año. Los robos con fuerza en viviendas particulares se han disparado de 98 a 267. En cuanto a robos en interior del domicilio, han pasado de 41 a 154 en el último año. Algunos vecinos que han sufrido estos incidentes apuntan que los trasteros son los principales objetivos de quienes buscan apropiarse de lo ajeno, una tendencia que refuerza la sensación de inseguridad en varios puntos. En este sentido, este tipo de robos de anexos a viviendas han pasado de 31 en 2024 a 135 en lo que va de año.

En este contexto, la Ertzaintza ha abierto hasta el sábado una muestra de objetos robados recuperados que estará abierta hasta el sábado en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas. De esta forma, durante estas jornadas, la ciudadanía podrá acudir a Errebal para examinar la amplia variedad de efectos recuperados. Entre los mismos se encuentran decenas de bicicletas, piezas de bicis, patinetes, palos de golf, herramientas, equipos electrónicos, y otros enseres como planchas para el pelo, sacos de dormir, maletas...

Quien identifique un objeto de su propiedad y quiera recuperarlo, tendrá que presentar la denuncia previa interpuesta en su momento, así como acreditar debidamente la propiedad del mismo mediante facturas de compra, fotografías o cualquier otra documentación que sirva como prueba. Agentes de la Ertzain-etxea de Eibar estarán presentes para asistir en el proceso y guiar los trámites administrativos y legales necesarios.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la mayoría de los objetos proceden de delitos contra el patrimonio ocurridos en Eibar en los últimos 12 meses, concretamente, de robos que han tenido lugar, sobre todo, en los barrios de Errekatxu, Ego-gain y Bittor Sarasketa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Mercadillo' de objetos robados en Eibar: la Ertzaintza busca a los dueños de bicicletas, patinetes, palos de golf, herramientas...

&#039;Mercadillo&#039; de objetos robados en Eibar: la Ertzaintza busca a los dueños de bicicletas, patinetes, palos de golf, herramientas...