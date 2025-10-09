'Mercadillo' de objetos robados en Eibar: la Ertzaintza busca a los dueños de bicicletas, patinetes, palos de golf, herramientas... La muestra está abierta al público en Errebal hasta el sábado. Para recuperar un objeto será necesario presentar la denuncia de su robo y acreditar la propiedad del mismo con facturas, fotografías o cualquier otra documentación

Bicicletas, patinetes, herramientas, palos de golf, maletas... Los vecinos de Eibar que hayan sido víctimas de algún tipo de robo este último año tienen una oportunidad para recuperar sus objetos. Tras la oleada de robos en trasteros que ha sufrido la ciudad armera en los últimos meses, la Ertzaintza ha organizado en la sala polivalente de Errebal una muestra de objetos recuperados en diversas investigaciones con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificar y recuperar efectos de su propiedad.

Cabe recordar que los datos del último balance de delincuencia arrojaban un considareble incremento de los delitos contra el patrimonio. De los 488 casos contabilizados el año pasado se ha pasado a 617 en lo que va de año, lo que supone un salto significativo en apenas un año. Los robos con fuerza en viviendas particulares se han disparado de 98 a 267. En cuanto a robos en interior del domicilio, han pasado de 41 a 154 en el último año. Algunos vecinos que han sufrido estos incidentes apuntan que los trasteros son los principales objetivos de quienes buscan apropiarse de lo ajeno, una tendencia que refuerza la sensación de inseguridad en varios puntos. En este sentido, este tipo de robos de anexos a viviendas han pasado de 31 en 2024 a 135 en lo que va de año.

En este contexto, la Ertzaintza ha abierto hasta el sábado una muestra de objetos robados recuperados que estará abierta hasta el sábado en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas. De esta forma, durante estas jornadas, la ciudadanía podrá acudir a Errebal para examinar la amplia variedad de efectos recuperados. Entre los mismos se encuentran decenas de bicicletas, piezas de bicis, patinetes, palos de golf, herramientas, equipos electrónicos, y otros enseres como planchas para el pelo, sacos de dormir, maletas...

Quien identifique un objeto de su propiedad y quiera recuperarlo, tendrá que presentar la denuncia previa interpuesta en su momento, así como acreditar debidamente la propiedad del mismo mediante facturas de compra, fotografías o cualquier otra documentación que sirva como prueba. Agentes de la Ertzain-etxea de Eibar estarán presentes para asistir en el proceso y guiar los trámites administrativos y legales necesarios.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la mayoría de los objetos proceden de delitos contra el patrimonio ocurridos en Eibar en los últimos 12 meses, concretamente, de robos que han tenido lugar, sobre todo, en los barrios de Errekatxu, Ego-gain y Bittor Sarasketa.

