Memoria viva del frente de la guerra en Akondia

La guerra nunca debería repetirse. Ese es el sentimiento que acompaña a quienes participaron en la primera visita guiada al Frente de la Guerra Civil en Eibar, organizada por el Ayuntamiento.

La actividad, que contó con cerca de una veintena de asistentes, no solo buscó mostrar los restos materiales de la contienda, sino también transmitir la dimensión humana de un conflicto que marcó para siempre la vida de miles de familias.

La iniciativa partió desde el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Arrate, donde los participantes pudieron observar una maqueta de las posiciones bélicas, maniquíes con uniformes de ambos bandos, armamento utilizado en la zona de combate, carteles propagandísticos y un audiovisual con testimonios de eibarreses que vivieron aquellos años de horror.

Desde allí, la ruta ascendió hacia Akondia. José Luis Valenciaga y Jesús Gutiérrez, responsables de la visita, narraron con rigor y neutralidad cómo el 26 de septiembre de 1936, a primera hora de la mañana, la agrupación del Teniente Coronel Diez de Rivera compuesta por el 1, 2 y 3 del Tercio de Lacar, fuerzas requetés, apoyadas por artillería inician el asalto al monte Kalamua, siendo en un principio rechazados, y a las posiciones de Arrate a donde logran llegar desde San Pedro entrando por el área trasera del Santuario, obligando el repliegue de las fuerzas leales a la República hacia Aitzketa y Akondia. De esta manera, fue el martes 29 de setiembre cuando la segunda compañía, unos 250 hombres, del Tercio de Lacar, alcanza y ocupa la cima del Kalamua y el refugio Tomás Meabe mientras la 3 y 4 compañías del Tercio de Lacar y la 2 de Lesaka ocuparon las laderas orientación Este desde Kalamua hasta la cima de Akondia, quedando establecido el frente de esta manera durante siete meses.

Señalando al monte, ambos guías explicaron que «con la conquista de la cima de Karakate el 24 de septiembre, los golpistas obtuvieron un enclave estratégico desde el que castigaron con empleo de artillería Arrate y Eibar». Akondia se convirtió entonces en uno de los frentes más crudos de Euskadi: durante siete meses, apenas 80 metros separaban las posiciones de sublevados y defensores republicanos.

Los participantesn en la visita guiada pudieron recorrer trincheras, túneles y restos de fortificaciones levantadas en aquellas fechas, con sacos terreros, alambradas y puestos de tirador.

Por otro lado, también se explicó cómo el material de guerra llegaba de noche desde Elgoibar, primero con bueyes y luego a hombros de los soldados, en condiciones extremas. El invierno, las penalidades, e incluso una anécdota documentada en prensa de una tregua espontánea ocurrida en Kalamua el 24 de diciembre de 1936, formaron parte de los relatos compartidos.

Muchos vestigios

También se evocó el dramático final de aquel frente: el bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1937, con 336 muertos, preludió de la ofensiva de Mola, que conquistó Elgeta el 24 de abril y Eibar dos días después. Bilbao caería el 19 de junio.

La visita concluyó con una reflexión: los restos bélicos que sobreviven en montes como Akondia o Arrate son parte de nuestra memoria histórica. Su recuperación como recurso turístico no busca glorificar la guerra, sino advertir sobre su brutalidad. «Este frente es testimonio de que la guerra se vivió aquí muy cerca. Y la memoria nos recuerda que nunca debería repetirse», señalaron los organizadores.