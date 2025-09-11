El Mek Eibar arranca la liga en Hondarribia

El Mek Eibar Eskubaloia sénior masculino inicia este domingo la temporada 2025/26 de Primera Nacional con la mirada puesta en mantenerse entre los ... equipos de referencia de la categoría. El primer compromiso será a domicilio, en el polideportivo Hondartza de Hondarribia, frente al Bidasoa, rival que los armeros ya conocen bien y al que superaron en ambas citas de la temporada pasada. La salida promete ser exigente, pero el equipo confía en mantener la solidez y la intensidad que le permitió cerrar el curso anterior en una meritoria tercera posición.

La campaña 2024/25 fue, sin duda, una de las mejores de los últimos años para el Mek. Con 21 victorias, 4 empates y solo 5 derrotas en 30 jornadas, el equipo sumó 46 puntos, quedando a apenas cinco de los puestos que daban acceso a la fase de ascenso. Esa regularidad y competitividad han servido de base para reforzar la plantilla y afrontar con muchas ganas la nueva temporada. La afición armera recuerda con entusiasmo los duelos frente a los rivales más exigentes y espera que la ilusión de la pasada campaña se mantenga en esta nueva aventura liguera.

El Mek Eibar Eskubaloia llega al inicio de liga con una plantilla reforzada y equilibrada, combinando experiencia y juventud. Los jugadores que defenderán los colores armeros esta temporada son Antoni Mofux, Mikel Zuloaga, Alex Puente, Jorge Ecenarro, Jon Barruetabeña, Oier Arriola, Andoni Yarza, Paul Alonso, Jonay Torrego, Jon López, Aitzol Callejo, Mikel Kortabarria, Rubén Fuentes, Egoitz Blanco, Axier Guisasola y Jaimo Suárez. Este grupo, una vez más bajo el mando de Fernando Fernández, aspira a mantener la identidad del equipo, basada en la defensa sólida, el juego colectivo y la capacidad de competir hasta el último minuto en cada partido.

El Bidasoa, por su parte, intentará mejorar la séptima posición que logró la pasada temporada con 35 puntos. Sin embargo, el Mek ya demostró que sabe imponerse a este rival. Los antecedentes dan confianza y marcan el camino para afrontar el debut liguero con buen pie.

El partido de este domingo será mucho más que un simple arranque de liga; será la primera gran prueba de la temporada y servirá para comprobar la adaptación del equipo a los refuerzos, así como la puesta a punto física y táctica tras las semanas de pretemporada. La afición armera volverá a desplazarse a Hondarribia para apoyar al equipo, que busca empezar sumando los dos puntos y mantener el nivel de la temporada pasada, consolidando al Mek Eibar Eskubaloia como uno de los conjuntos más competitivos de Primera Nacional.