El equipo senior masculino del Eibar Eskubaloia dará el pistoletazo de salida a la Primera Nacional este domingo en Hondarribia. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Mek Eibar arranca la liga en Hondarribia

El sénior masculino de Eibar Eskubaloia debuta en Primera Nacional el domingo frente al Bidasoa, rival al que venció en los dos duelos de la campaña pasada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

El Mek Eibar Eskubaloia sénior masculino inicia este domingo la temporada 2025/26 de Primera Nacional con la mirada puesta en mantenerse entre los ... equipos de referencia de la categoría. El primer compromiso será a domicilio, en el polideportivo Hondartza de Hondarribia, frente al Bidasoa, rival que los armeros ya conocen bien y al que superaron en ambas citas de la temporada pasada. La salida promete ser exigente, pero el equipo confía en mantener la solidez y la intensidad que le permitió cerrar el curso anterior en una meritoria tercera posición.

