El Mek cae ante el Zarautz en Ipurua y ya se enfoca en el arranque oficial del curso

El Eibar Eskubaloia vivió un fin de semana competitivo que sirvió para poner a prueba a sus equipos en la antesala de la temporada ... oficial. La Euskal Kopa fue el escenario en el que los distintos conjuntos del club armero midieron fuerzas frente a rivales de nivel, con resultados diversos, mientras que el equipo cadete masculino logró un brillante éxito en Elgoibar.

El senior masculino del Mek Eibar Eskubaloia disputó la vuelta de su eliminatoria de Euskal Kopa el sábado en el polideportivo Ipurua, enfrentándose al Amenabar Zarautz ZKE. El partido se decantó claramente del lado de los visitantes, que se impusieron por 40-24. Este fue el último test de pretemporada para los armeros antes de iniciar oficialmente la temporada de Primera Nacional, que comenzará este fin de semana con un desplazamiento a Hondarribia para enfrentarse al Bidasoa. Pese a la derrota, el equipo dirigido por Fernando Fernández pudo trabajar en aspectos tácticos y físicos que serán clave en la competición liguera.

En paralelo, el senior B masculino también tuvo su primer contacto competitivo en la Euskal Kopa, recibiendo al Basauri en Ipurua. El choque resultó intenso y disputado, pero los visitantes se llevaron la victoria por un marcador final de 30-23. El equipo filial sigue afinando detalles y ajustando su juego colectivo, con la vista puesta en la competición que arrancará en las próximas semanas.

El primer equipo femenino del Eibar Eskubaloia también abrió su participación en la Euskal Kopa el domingo, en el polideportivo Urdaneta frente al Balonmano Urdaneta. El duelo fue equilibrado y se decidió por un ajustado 26-23 a favor de las locales. Las jugadoras del Mek mostraron buena coordinación y determinación, dejando detalles de la intensidad y el nivel que tratarán de mostrar próximamente en la División de Honor Plata y a lo largo de la temporada.

Un bronce para el cadete

El broche positivo del fin de semana llegó de la mano del equipo cadete masculino, que participó en el torneo en memoria de Gojko Vucinic, leyenda del balonmano en Elgoibar. Los jóvenes armeros realizaron un torneo brillante y lograron un meritorio tercer puesto, mostrando el talento y la proyección de la cantera.

Según destacan desde el club, en conjunto, «fue un fin de semana lleno de aprendizaje y de puesta a punto para todos los equipos del club».

A pesar de las derrotas en los encuentros de Euskal Kopa, los partidos sirvieron para ajustar tácticas, probar nuevas incorporaciones y afianzar la cohesión de los equipos. La afición seguirá de cerca los próximos compromisos, con la temporada oficial ya a la vuelta de la esquina y la ilusión de ver al Eibar Eskubaloia competir por todo en cada categoría.