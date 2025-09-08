Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cadete masculino del Eibar Eskubaloia se hizo con un gran tercer puesto en Elgoibar. EIBAR ESKUBALOIA

Eibar

El Mek cae ante el Zarautz en Ipurua y ya se enfoca en el arranque oficial del curso

La Euskal Kopa ha servido para preparar a los equipos del Eibar Eskubaloia antes de debutar en competición oficial este fin de semana

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

El Eibar Eskubaloia vivió un fin de semana competitivo que sirvió para poner a prueba a sus equipos en la antesala de la temporada ... oficial. La Euskal Kopa fue el escenario en el que los distintos conjuntos del club armero midieron fuerzas frente a rivales de nivel, con resultados diversos, mientras que el equipo cadete masculino logró un brillante éxito en Elgoibar.

