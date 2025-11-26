Mathias Ribeiro, profesor de Ilia Topuria, llega a Eibar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La escuela de artes marciales Sakura Team recibirá este fin de semana la visita de Mathias Ribeiro, reconocido entrenador de Brazilian Jiu-Jitsu y uno de los referentes internacionales en la materia. Ribeiro viaja a Eibar para impartir un seminario especial y dirigir la ceremonia de graduación de los alumnos del club. Es conocido por su trabajo como entrenador de suelo de Ilia Topuria, campeón mundial de la UFC, a quien ha acompañado en varios campamentos de preparación aportando su experiencia en grappling y BJJ.