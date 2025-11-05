Masegur: «Vamos a ir con todo a por el derbi» La jugadora del Eibar destaca la evolución del equipo tras su primera victoria en Ipurua y mira con ambición al duelo del sábado en Lezama

Mireia Masegur durante una de las sesiones de entrenamiento en Areitio previas al derbi de este sábado en Lezama ante el Athletic.

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

El Eibar sigue respirando optimismo tras sumar su primera victoria en Ipurua el pasado sábado ante el Deportivo Abanca (1-0), un triunfo que supuso el tercer éxito liguero de la temporada y que ha dado aire al conjunto armero, que se asienta en la zona tranquila de la tabla. La buena línea del equipo quedó reflejada ayer en la comparecencia de Mireia Masegur, una de las piezas clave del proyecto de Iñaki Goikoetxea.

La centrocampista de 23 años de edad afronta su segundo curso en el club, y viene de superar una reciente lesión que le ha tenido apartada de los terrenso de juego durante tres semanas. No obstante, la armera ya está de vuelta y explicó que el vestuario afronta su mejor momento desde el inicio del campeonato. «Estamos muy contentas. Seguimos en esa dinámica y cada vez el equipo está más unido», afirmó, subrayando que el triunfo en Ipurua «ha reforzado el trabajo» y ha demostrado la evolución de un bloque «nuevo» que ha tenido que pasar por un proceso lógico de adaptación.

La atención ya está puesta en el duelo del sábado en Lezama frente al Athletic, el segundo derbi de la temporada y el primero fuera de casa. La central diestra reconoció la motivación especial del encuentro, recordando además la victoria del curso pasado en el mismo escenario. «Vamos con todo. Los derbis siempre son especiales», aseguró. Pese a la mala racha de las rojiblancas, que aún no han ganado en las nueve primeras jornadas, la jugadora advirtió: «No nos podemos confiar. El Athletic no deja de ser el Athletic y tienen buenas jugadoras. Va a ser un partido competido».

El Eibar ha alcanzado ya la decena de puntos y muestra progresos evidentes jornada tras jornada, algo que también se refleja en el estilo. Masegur destacó las diferencias entre la propuesta de Iñaki Goikoetxea y la del técnico de la temporada pasada, Yerai Martín: «El entrenador actual tiene unas ideas totalmente distintas. Quiere tener más el balón y salir jugado». Una evolución que, a su juicio, se complementa con un «trabajo defensivo muy sólido» y la necesidad de «mantener la regularidad, llegar con más efectivos al área y finalizar mejor».

La futbolista armera también valoró la rápida adaptación del equipo pese al importante número de incorporaciones en verano, una docena de caras nuevas. «Teníamos claro que la novatada la íbamos a pagar, pero cada vez estamos más consolidadas. Estamos en una fase de crecimiento y queremos que se mantenga en el tiempo».

Cumpliendo un sueño

Además de su análisis colectivo, Masegur expresó su satisfacción por el respaldo recibido tanto por Yerai Martín el año pasado como por Iñaki Goikoetxea esta temporada. «Estoy cumpliendo un sueño», confesó, y agradeció al cuerpo técnico la confianza: «Soy una persona constante y regular, y estoy muy agradecida con todo esto». Tras recuperarse de su lesión, mira al futuro con ilusión y responsabilidad: «Muy contenta por mí y por el equipo; ahora, a por otro más».

El sábado, a partir de las 16.30 horas en Lezama, el Eibar tendrá la oportunidad de refrendar su mejoría y firmar un nuevo golpe de autoridad en un derbi que llega en un momento clave para consolidar sensaciones y seguir dando pasos firmes hacia la permanencia y la tranquilidad.