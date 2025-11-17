Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del Alarde de Kezka, en la Euskal Jaia. RETOLAZA

Eibar

Markeskua acogerá un congreso sobre el aprendizaje de la danza vasca en las aulas

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El Palacio Markeskua de Eibar, sede de la Universidad Vasca de Verano, se convertirá este fin de semana en epicentro del aprendizaje y la ... reflexión en torno a la danza tradicional vasca con la celebración del IV encuentro Dantza Ikasi, una cita que reúne a profesores de danza de los cinco territorios de Euskal Herria, dantzaris, investigadores y expertos con un objetivo común: pensar, compartir y reforzar el lugar de la euskal dantza en la educación, en la sociedad y en las nuevas generaciones.

