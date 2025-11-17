Markeskua acogerá un congreso sobre el aprendizaje de la danza vasca en las aulas

El Palacio Markeskua de Eibar, sede de la Universidad Vasca de Verano, se convertirá este fin de semana en epicentro del aprendizaje y la ... reflexión en torno a la danza tradicional vasca con la celebración del IV encuentro Dantza Ikasi, una cita que reúne a profesores de danza de los cinco territorios de Euskal Herria, dantzaris, investigadores y expertos con un objetivo común: pensar, compartir y reforzar el lugar de la euskal dantza en la educación, en la sociedad y en las nuevas generaciones.

Bajo la premisa de que bailar también es una forma de construir comunidad y transmitir cultura, la jornada se articula en torno a varios bloques temáticos que combinan ponencias, presentación de iniciativas, mesa redonda y una sesión práctica final, de manera que el debate teórico y la experiencia del aula o de la plaza se encuentren en un mismo espacio. La mañana arrancará con un eje claro, 'Danza en la educación', en el que Jon Sarasua (Mondragon Unibertsitatea – HuHezi) abre el fuego con la charla 'Otra educación cultural: intuiciones, preguntas y un proyecto', una invitación a repensar cómo se enseña la cultura y qué papel puede jugar la danza en un modelo educativo más vivo, participativo y vinculado al territorio.

A continuación, Julen Agirre, dantzari y máster en 'Agente de la Cultura Vasca', presenta una propuesta concreta de integración de la euskal dantza en el sistema educativo, planteando que la danza vasca no sea solo un recurso puntual en fiestas escolares, sino un contenido estable y reconocido dentro del currículo. La experiencia de las aulas aportará Ixone Aroma, bailarina y profesora de ESO en Lemoa, que explicará cómo ha convertido la euskal dantza en asignatura optativa en Secundaria, detallando el interés del alumnado, las metodologías empleadas y el potencial de la danza como herramienta de cohesión, expresión y autoestima.

Tras un breve descanso, el enfoque se desplaza hacia 'Danza y género', con la intervención de Alaia Cachenaut, bailarina y doctoranda en Antropología por la Universidad de Toulouse, que presentará su trabajo 'De la cocina a la plaza: reivindicaciones para el baile de las chicas en Uztaritze Kaskarotetan', un análisis de las transformaciones que se están viviendo en los roles de género dentro de las danzas tradicionales y las luchas de las mujeres para ocupar un espacio que durante décadas se les negó en determinados bailes y comparsas.

El programa reserva un bloque específico para diversas iniciativas, en formato de presentaciones breves que permiten tomar el pulso a proyectos que, desde Álava o Gipuzkoa, están renovando la transmisión de la danza. Amagoia Egiluz y Jon Fernández presentarán el trabajo desarrollado desde Indarra DT en Álava, un estudio que combina investigación, formación y práctica escénica.

Desde Dantzagunea de Gipuzkoa, se mostrarán algunos de los proyectos seleccionados en once convocatorias, como 'Zalakain en Argentina', de Jexux Larrea (Argia DT), que recupera y resignifica el viaje de nuestras danzas en la diáspora, o 'La ruta de la danza vasca con los niños', de Patxi Montero, una propuesta pedagógica que convierte el aprendizaje de la dantza en una herramienta de descubrimiento del país y de sus comunidades. Tras la comida, el encuentro retomará su marcha con una mesa redonda centrada en un tema clave para el futuro de la disciplina: el nuevo sistema de capacitación del profesorado de euskal dantza en las Escuelas de Música y Danza. En ella, Patxi Laborda (Bilbao Musika), Idoia Lahidalga (profesora de danza) y Josu Garate (Dantzerti, Dantzan) debatirán sobre cómo profesionalizar y armonizar la formación de quienes enseñan danza tradicional, qué competencias deberían acreditarse, cómo articular la relación entre la tradición oral y los programas reglados, y de qué manera garantizar relevo generacional y calidad docente en todo el territorio.

El cierre del encuentro será, como no podía ser de otra forma, bailando. La sesión práctica correrá a cargo de Patxi Laborda, que trabajará 'Once para la soka-dantza' poniendo el acento en la técnica, la musicalidad y, sobre todo, en el sentido comunitario de una de las formas más emblemáticas de la danza vasca, en la que la cuerda de manos enlazadas simboliza la unión del grupo.

A las 17.30 está prevista una soka-dantza final que servirá como broche, resumen en movimiento de todo lo conversado durante el día y recordatorio de que la reflexión solo tiene pleno sentido cuando vuelve al cuerpo y a la plaza. Este cuarto encuentro confirma a Dantza Ikasi como un espacio de referencia para la reflexión y el intercambio en torno a la danza tradicional vasca.