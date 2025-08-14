Markel Arana, el capitán del Eibar B, jugará cedido en el Barakaldo esta temporada

M. R. Eibar. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El capitán y central del Eibar B, Markel Arana, defenderá esta temporada la camiseta del Barakaldo en calidad de cedido, tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades y el propio jugador.

Natural de Loiu y nacido en 2001, Arana llegó al Eibar Urko en el verano de 2020, dando el salto posteriormente al filial armero. Durante su etapa en el club ha participado en numerosas dinámicas con el primer equipo y debutó oficialmente en la Copa del Rey en la campaña 2022/23, en el duelo frente a Las Rozas.

Su aportación ha sido fundamental para el crecimiento del filial. El central fue una pieza clave en el ascenso del filial a Segunda RFEF y también contribuyó de forma notable a la excelente temporada del conjunto armero en su estreno en la categoría, y ahora, afrontará un nuevo reto en el Barakaldo.