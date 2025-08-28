En marcha la transformación integral de la calle Arragüeta

La cuenta atrás para la transformación de la calle Arragüeta ya ha comenzado. El Ayuntamiento de Eibar ultima los detalles para iniciar las obras ... de reurbanización de esta céntrica vía, una intervención que supondrá la revitalización completa del entorno urbano entre las calles Arikitza y Urkizu.

Los trabajos principales, que cuentan con una inversión estimada en torno a 1,25 millones de euros, comenzarán próximamente con la demolición del edificio situado en el número 16 de la calle Arragüeta. Esta propiedad, adquirida expresamente por el Ayuntamiento para facilitar la obra, se encuentra ya en fase de licitación para su derribo. Una vez completada esta fase preliminar, dará inicio la transformación integral de la calle, que incluirá tanto mejoras funcionales como estéticas para adecuar el entorno a las necesidades actuales y futuras de la población.

Mejora de la accesibilidad

El proyecto contempla la ampliación de las aceras —que alcanzarán un mínimo de dos metros de ancho a cada lado—, la renovación del firme mediante asfalto impreso de aspecto adoquinado, la creación de una plataforma única para facilitar la movilidad peatonal, y notables mejoras en iluminación y accesibilidad. Además, se habilitará una nueva conexión con la calle Bidebarrieta, justo a la altura del edificio derribado.

El alcalde, Jon Iraola, ha destacado que esta intervención va «más allá de la mera mejora estética o funcional», y que persigue mejorar la calidad de vida de las personas residentes en la zona, además de transformar la experiencia cotidiana en la ciudad.

La actuación sigue la línea estética de la ya renovada calle Errebal y se enmarca dentro del compromiso municipal para crear una ciudad «más amable, inclusiva y mejor conectada». Tanto el equipo de gobierno como los departamentos de Urbanismo y Obras consideran la reurbanización de Arragüeta una prioridad, por lo que han trabajado intensamente en los últimos meses para culminar los preparativos y convertir en realidad la transformación de este espacio urbano emblemático de Eibar.