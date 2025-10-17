En marcha la reurbanización para eliminar las 'barreras' de la calle Bustinduitarren

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha iniciado las obras de reurbanización de la calle Bustinduitarren en el tramo comprendido entre los portales 8 y 20, con el objetivo de mejorar la accesibilidad peatonal y la seguridad urbana en una de las zonas con mayor pendiente del municipio.

El proyecto, dotado con un presupuesto de 352.076,17 euros, responde a una demanda histórica del vecindario, que desde hace años venía reclamando una solución al difícil acceso a los portales y al desnivel que caracteriza esta vía.

Las obras incluyen la ampliación de la acera, que quedará dividida en dos partes claramente diferenciadas: una mitad adoptará la forma de rampa continua, mientras que la otra, adosada a la fachada, contará con peldaños y tramos horizontales.

Tránsito seguro y cómodo

Con ello, se pretende garantizar un tránsito seguro y cómodo para todas las personas, especialmente mayores, usuarios de sillas de ruedas o familias con carritos infantiles, que hasta ahora encontraban serias dificultades para desplazarse por el entorno.

El alcalde, Jon Iraola, subrayó la importancia social de la intervención. «Con este proyecto damos respuesta a una necesidad histórica de los vecinos de Bustinduitarren, que hasta ahora no contaban con un itinerario accesible. La fuerte pendiente de la calle hacía muy difícil el tránsito diario, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida», Así, Iraola decía que «estas obras no solo van a mejorar la calidad de vida de quienes residen en la zona, sino que también representan un paso adelante en nuestro compromiso por construir una ciudad más inclusiva, segura y adaptada a todos los ciudadanos»

Iraola añadió, además, que esta actuación «es un modelo de lo que vamos a hacer en Eibar. Donde haya una barrera pondremos una solución. Seguiremos invirtiendo y trabajando con el mismo empeño en todos los rincones del municipio, porque construir una Eibar más amable y transitable es una de nuestras mayores prioridades».

Por su parte, el concejal de Obras, Pedro Escribano, explicó los aspectos técnicos del proyecto, destacando que la intervención «se ha diseñado con una distribución más eficiente del espacio público, incorporando una acera de rampa continua y otra escalonada, junto con nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, el soterramiento de líneas eléctricas y la creación de un total de 25 plazas de aparcamiento, una de ellas reservada a personas con movilidad reducida. Todo ello, cumpliendo las normativas de accesibilidad y seguridad vigentes».

Pavimentación de la calzada

Además de la remodelación de aceras y accesos, las obras contemplan la pavimentación completa de la calzada, la instalación de barandillas protectoras, la renovación del mobiliario urbano y la mejora de todas las infraestructuras subterráneas, incluyendo conducciones de agua, saneamiento, telecomunicaciones y electricidad.

La actuación, que se ejecutará durante los próximos meses, supondrá también una mejora de la seguridad vial, ya que se reordenará el tráfico y se reforzará la señalización horizontal y vertical en toda la calle, reduciendo los riesgos asociados al tránsito peatonal en zonas de fuerte pendiente.

La intervención en Bustinduitarren, además de resolver los problemas actuales de accesibilidad, permitirá adaptar el entorno a las necesidades futuras de la población, reforzando la conexión entre barrios y consolidando un espacio público más funcional y humano.