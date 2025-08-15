Manita del Eibar B para firmar una nueva victoria en la pretemporada

EibarManita del Eibar B para firmar una nueva victoria en la pretemporada
El filial armero golea 5-1 al Rayo Cantera y suma un nuevo triunfo en una pretemporada con resultados positivos
Eibar
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:55
El Eibar B sigue lanzado en su preparación estival y ayer consiguió sumar un nuevo triunfo en su quinto encuentro de pretemporada tras imponerse ... con autoridad al Rayo Cantera por un abultado 5-1 en el campo 1 de la nueva ciudad deportiva de Areitio.
El filial armero mostró desde el inicio un alto nivel competitivo y una pegada letal. Oinatz Ramos, en estado de gracia, firmó un doblete que abrió el camino de la victoria. Mario Fuente y Unax Bernal ampliaron la renta antes de que Iker Zubiria, siempre oportuno en el área, cerrase la cuenta goleadora.
Más allá de los tantos, el equipo de Íñigo Pérez volvió a exhibir intensidad, presión alta y buen manejo del balón, dejando sensaciones muy positivas a escasas semanas del arranque liguero en Segunda RFEF. La goleada confirma la buena línea de trabajo del grupo y refuerza la confianza en una plantilla que combina juventud y ambición.
Los próximos amistosos serán una nueva oportunidad para seguir afinando detalles y mantener la dinámica ganadora antes del debut oficial.
