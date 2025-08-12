Mañana, cine al aire libre en Plaza Unzaga con la proyección de 'Jumanji'

La Plaza Unzaga volverá a convertirse en sala de cine bajo las estrellas este miércoles 14 de agosto. En esta ocasión, el público podrá ... disfrutar de 'Jumanji', la exitosa película de aventuras dirigida por Joe Johnston.

La proyección, que tendrá lugar a las 22.00 horas y en castellano, forma parte del ciclo de cine al aire libre organizado por el Ayuntamiento. Tras el buen recibimiento de la primera función, esta segunda cita promete reunir de nuevo a familias, cinéfilos y curiosos para vivir una noche de entretenimiento en un ambiente único.

Desde el consistorio animan a acudir con antelación para encontrar un buen lugar y disfrutar de esta experiencia gratuita en pleno centro de la ciudad. Una oportunidad perfecta para revivir un clásico del cine en pantalla grande y al aire libre.

Esperan volver a repetir el éxito logrado la semana pasada, donde diferentes familias del pueblo se juntaron bajo las estrellas para disfrutar de la emisión de Rio.

A diferencia de la semana pasada, esta semana la película se emitirá en castellano y no en Euskera, para poder disfrutar de otra película en Euskera se deberá de esperar hasta el próximo jueves 21 de Agosto, cuando se emitirá Chihiroren Bidaia, la animación japonesa que será adaptada al Euskera.