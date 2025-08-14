Malcom Adu Ares, a un paso de reforzar la banda del Eibar en calidad de cedido El extremo bilbaíno, que la pasada campaña jugó en el Zaragoza, llegaría del Athletic para aportar velocidad y desborde al equipo

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Eibar está a punto de concretar un nuevo refuerzo para afrontar la temporada 2025/26. El club armero y el Athletic Club habrían alcanzado un acuerdo para la cesión de Malcom Adu Ares, extremo bilbaíno de 23 años, que podría recalar en Ipurua en los próximos días en busca de los minutos y el protagonismo que no iba a encontrar en San Mamés. La alta competencia en las posiciones de banda con futbolistas como Nico Williams, Iñaki Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro y Nico Serrano habrían motivado su salida temporal al club eibarrés.

Adu Ares ya conoce bien la Segunda División tras su paso por el Real Zaragoza en la pasada campaña, donde disputó 32 partidos, firmó cinco goles y repartió dos asistencias. Aunque no contó con toda la continuidad que esperaba, su velocidad y capacidad de desequilibrio fueron cualidades valoradas por los técnicos maños. Ahora, su objetivo es encajar en los planes de Beñat San José y aportar profundidad ofensiva a un Eibar que busca dar un salto de calidad en las bandas.

El futbolista, con contrato en vigor con el Athletic hasta 2027, se había ausentado de los últimos entrenamientos del conjunto bilbaíno, un gesto que presagiaba un desenlace cercano. La operación, según apuntan fuentes cercanas a la negociación, se cerrará sin opción de compra, aunque ambas entidades han dialogado sobre esta posibilidad en los últimos días. En cualquier caso, el Eibar asegura un refuerzo de garantías para una zona del campo en la que ha sufrido bajas importantes en pretemporada.

En el seno del club armero se valoraba desde hace semanas la necesidad de incorporar un jugador de banda que aportara frescura y alternativas ofensivas. Adu Ares ha sido siempre una de las primeras opciones en la lista, y el acuerdo con el Athletic, a falta de hacerse oficial, habría llegado tras varios días de conversaciones. La cesión permitirá a San José contar con un perfil distinto al que ya tiene en plantilla, aunque el jugador deberá trabajar duro para ganarse un puesto en un equipo que, a priori, ya cuenta con competencia en su posición.

Para Adu Ares, la llegada a Ipurua supone una oportunidad de reivindicarse y de encontrar la continuidad necesaria para seguir creciendo como futbolista. El Eibar, por su parte, suma velocidad, desborde y verticalidad a su ataque, con la vista puesta en un curso que arrancará este mismo sábado con la exigencia de pelear por los puestos altos de la clasificación.