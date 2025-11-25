Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Malape Taberna sufre, pero gana y se marcha líder al parón, seguido de Xania y Bar Marem

M. R.

EIbar.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

La undécima jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar ha dejado resultados importantes en Unbe antes del parón competitivo. Malape Taberna, Xania Taberna y Bar Marem saldaron sus partidos con victoria, manteniendo la lucha en la parte alta, mientras que Bergara Pneumatikoak se llevó tres puntos muy trabajados en su duelo ante Kalaka Buenos Aires.

En el partido más ajustado de la jornada, Malape Taberna sacó adelante un triunfo sufrido por 3-2 ante Limpiezas Rueda. Eneko, Arriola y Cabo firmaron los tantos del líder, que volvió a mostrar su capacidad para resolver partidos complicados. Diego e Iñaki anotaron para los visitantes, que plantaron cara y estuvieron cerca de sumar un punto.

Xania Taberna, por su parte, firmó la goleada del fin de semana al endosar un contundente 5-1 a Adahi Etxegi. Asier, Mikel, Miranda, Keoma y Simon fueron los protagonistas de la tarde para los locales, que atraviesan un gran momento. Saiz marcó el tanto del honor para Adahi, superado desde el arranque por la intensidad de los rivales.

En otro encuentro muy disputado, Bergara Pneumatikoak se impuso por 1-2 a Kalaka Buenos Aires. Borja adelantó a los locales, pero los bergararras remontaron gracias a los goles de Lazkano y Julen, certificando una victoria que les mantiene en la pugna por los primeros puestos.

La jornada se cerró con un choque de máxima igualdad entre Bar Marem y Garajes García, que terminó con victoria local por 1-0. Sane, una vez más decisivo, anotó el gol que selló el triunfo de Bar Marem, que continúa aferrado a la parte alta de la clasificación.

Tras estos resultados, la liga entra en un descanso competitivo y no volverá hasta el fin de semana del 13-14 de diciembre, fechas en las que se reanudará el campeonato con la duodécima jornada.

La competición alcanza su pausa con un escenario en el que Malape se mantiene líder con 27 de 30 puntos posibles, seguido de un gran Xania con 24 y Bar Marem con 23 puntos. Por debajo, Baserri sigue sin puntuar, y este parón puede servir para cambiar tendencias, positivas y negativas.

