Malape Taberna se impone a Xania y se afianza en lo más alto de la clasificación

M. R.

Eibar.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

La sexta jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar volvió a dar espectáculo en Unbe, con un Malape Taberna que continúa marcando el ritmo del campeonato. El vigente campeón venció por 2-0 a Xania Taberna en el duelo más esperado del fin de semana, gracias a los tantos de Xabier e Iker. Con este triunfo Malape consolida el liderato con pleno de victorias.

Bar Marem también cumplió y derrotó por 2-1 a Kalaka Buenos Aires. Mikel y Kuis firmaron los goles del conjunto local, mientras que Jose anotó para los visitantes, que plantaron cara hasta el final.

La sorpresa positiva de la jornada la protagonizó Limpiezas Rueda, que consiguió su primera victoria del curso al imponerse 1-2 a Adahi Etxegi. Iñaki y Daniel marcaron los tantos del triunfo, mientras que Aitor hizo el único gol del conjunto local. Por su parte, Garajes García firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al vencer 4-0 a Baserri, con doblete de Aparicio y goles de Ángel y Ander.

Tras esta jornada, Malape Taberna continúa al frente de la clasificación, seguido por Bar Marem y Xania Taberna, que se mantienen en la lucha. Bergara Pneumatikoak descansa esta semana, mientras que Garajes García se asienta en la zona media y Limpiezas Rueda sale del último puesto tras su primera victoria.

