Malape Taberna asalta el liderato tras la cuarta jornada liguera de Fútbol Aficionado

M. R.

Eibar.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Comenta

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar vivió una intensa cuarta jornada en Unbe. Malape Taberna confirmó su gran momento con una nueva victoria y se situó como líder en solitario, mientras que Bar Marem cedió sus primeros puntos del curso. El vigente campeón goleó a Adahi Etxegi y se impuso por 0-4, con Arriola como gran protagonista gracias a un nuevo hat-trick.

Bar Marem, hasta ahora líder, no pudo pasar del empate (2-2) frente a Bergara Pneumatikoak en un duelo muy disputado, y Xania Taberna firmó una gran jornada al golear por 0-5 al Baserri.

La sorpresa positiva la dio Kalaka Buenos Aires, que logró su primera victoria de la temporada con un contundente 2-7 sobre Limpiezas Rueda. Jose y Ander, con dos goles cada uno, lideraron la ofensiva de los visitantes.

La próxima jornada, que se disputará este fin de semana en Unbe, enfrentará el sábado a Garajes García con Xania Taberna y a Limpiezas Rueda con Bergara Pneumatikoak. El domingo se jugarán los partidos entre Adahi Etxegi y Kalaka Buenos Aires, y Baserri frente a Malape Taberna. Descansará Bar Marem.

El campeonato entra en una fase importante con un Malape Taberna en estado de forma imparable, un Bar Marem que no renuncia a la cima y una Xania Taberna que sigue demostrando que es un firme candidato al título.

