Malape Taberna asalta el liderato tras la cuarta jornada liguera de Fútbol Aficionado

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar vivió una intensa cuarta jornada en Unbe. Malape Taberna confirmó su gran momento con una nueva victoria y se situó como líder en solitario, mientras que Bar Marem cedió sus primeros puntos del curso. El vigente campeón goleó a Adahi Etxegi y se impuso por 0-4, con Arriola como gran protagonista gracias a un nuevo hat-trick.

Bar Marem, hasta ahora líder, no pudo pasar del empate (2-2) frente a Bergara Pneumatikoak en un duelo muy disputado, y Xania Taberna firmó una gran jornada al golear por 0-5 al Baserri.

La sorpresa positiva la dio Kalaka Buenos Aires, que logró su primera victoria de la temporada con un contundente 2-7 sobre Limpiezas Rueda. Jose y Ander, con dos goles cada uno, lideraron la ofensiva de los visitantes.

La próxima jornada, que se disputará este fin de semana en Unbe, enfrentará el sábado a Garajes García con Xania Taberna y a Limpiezas Rueda con Bergara Pneumatikoak. El domingo se jugarán los partidos entre Adahi Etxegi y Kalaka Buenos Aires, y Baserri frente a Malape Taberna. Descansará Bar Marem.

El campeonato entra en una fase importante con un Malape Taberna en estado de forma imparable, un Bar Marem que no renuncia a la cima y una Xania Taberna que sigue demostrando que es un firme candidato al título.