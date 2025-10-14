Malape Taberna arrasa y consolida su liderato en la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar

M. R. EIbar. Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

La quinta jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar volvió a dejar claro quién manda en el campeonato. Malape Taberna firmó otra goleada, esta vez por 0-6 ante el Baserri, con un hat-trick de Jon, dos de Borja y uno de Iker, y se mantiene líder con pleno de victorias.

Xania Taberna también ganó 2-4 a Garajes García en un partido en el que marcaron Issbel, Aitor, Mikel y Gaizka. Xania sigue invicto y continúa a la estela del campeón con un partido menos.

Bergara Pneumatikoak reforzó su buen momento con un claro 0-4 sobre Limpiezas Rueda, con doblete de Andoni y tantos de Jon y Julen, mientras que Kalaka Buenos Aires se impuso por 0-1 a Adahi Etxegi gracias a un gol de Igor.

Tras esta jornada, Malape Taberna lidera con 15 puntos, seguido por Xania Taberna (12) y Bergara Pneumatikoak (10). Bar Marem se mantiene cuarto con 10 tras descansar, y por detrás se sitúan Kalaka Buenos Aires (6), Garajes García y Adahi Etxegi (3), mientras que Limpiezas Rueda y Baserri siguen sin puntuar.