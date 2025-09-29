Malape Taberna y Adahi Etxegi brillan en una tercera jornada de grandes goleadas

M. R. Eibar. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La tercera jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar estuvo marcada por las goleadas y la emoción. Malape Taberna no dio opción a Kalaka Buenos Aires y venció 5-0 con un inspirado Arriola, autor de un hat-trick. Adahi Etxegi también brilló con un contundente 8-1 sobre Baserri, en un partido resuelto por el hat-trick de Iñigo y los dobletes de Ekiza y Batiqui.

Bar Marem se mantiene como líder en solitario gracias a su trabajada victoria por 0-1 frente a Limpiezas Rueda, decidida por Sane. Por su parte, Bergara Pneumatikoak continúa en línea ascendente y superó 0-3 a Garajes García con goles de Pedro, Euken y Julen.

Tras esta jornada, Bar Marem suma nueve puntos y lidera la clasificación, seguido de cerca por Malape Taberna, Xania Taberna y Bergara Pneumatikoak, todos con seis. Adahi estrenó su casillero con tres, mientras que Limpiezas Rueda, Kalaka Buenos Aires y Baserri siguen sin puntuar.

La cuarta fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en Unbe. El sábado se enfrentarán Bar Marem y Bergara Pneumatikoak, y más tarde Baserri contra Xania Taberna.

El domingo se jugarán los duelos entre Adahi Etxegi y Malape Taberna, y Limpiezas Rueda frente a Kalaka Buenos Aires. En esta ocasión descansará Garajes García.