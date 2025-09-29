Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Malape Taberna y Adahi Etxegi brillan en una tercera jornada de grandes goleadas

M. R.

Eibar.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

La tercera jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar estuvo marcada por las goleadas y la emoción. Malape Taberna no dio opción a Kalaka Buenos Aires y venció 5-0 con un inspirado Arriola, autor de un hat-trick. Adahi Etxegi también brilló con un contundente 8-1 sobre Baserri, en un partido resuelto por el hat-trick de Iñigo y los dobletes de Ekiza y Batiqui.

Bar Marem se mantiene como líder en solitario gracias a su trabajada victoria por 0-1 frente a Limpiezas Rueda, decidida por Sane. Por su parte, Bergara Pneumatikoak continúa en línea ascendente y superó 0-3 a Garajes García con goles de Pedro, Euken y Julen.

Tras esta jornada, Bar Marem suma nueve puntos y lidera la clasificación, seguido de cerca por Malape Taberna, Xania Taberna y Bergara Pneumatikoak, todos con seis. Adahi estrenó su casillero con tres, mientras que Limpiezas Rueda, Kalaka Buenos Aires y Baserri siguen sin puntuar.

La cuarta fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en Unbe. El sábado se enfrentarán Bar Marem y Bergara Pneumatikoak, y más tarde Baserri contra Xania Taberna.

El domingo se jugarán los duelos entre Adahi Etxegi y Malape Taberna, y Limpiezas Rueda frente a Kalaka Buenos Aires. En esta ocasión descansará Garajes García.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Malape Taberna y Adahi Etxegi brillan en una tercera jornada de grandes goleadas