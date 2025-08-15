Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El conjunto armero hará su debut en Segunda esta tarde a las 19.30 horas en La Rosaleda frente al Málaga. SD EIBAR

Eibar

Málaga marca el inicio de una temporada llena de ilusión y ambiciones renovadas

El Eibar, con varias caras nuevas y la dirección de Beñat San José, afronta hoy en La Rosaleda (19.30 h) su primer reto tras una buena pretemporada

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:55

La espera ha terminado. El Eibar inicia esta tarde su andadura en la Segunda División 2025/26 con una exigente visita a La Rosaleda para ... medirse al Málaga a partir de las 19.30 horas. Será el primer examen liguero para el equipo de Beñat San José, que afronta el curso con renovadas ilusiones y varios refuerzos de peso con los que aspira a mejorar las prestaciones de la pasada temporada.

