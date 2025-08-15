Málaga marca el inicio de una temporada llena de ilusión y ambiciones renovadas

La espera ha terminado. El Eibar inicia esta tarde su andadura en la Segunda División 2025/26 con una exigente visita a La Rosaleda para ... medirse al Málaga a partir de las 19.30 horas. Será el primer examen liguero para el equipo de Beñat San José, que afronta el curso con renovadas ilusiones y varios refuerzos de peso con los que aspira a mejorar las prestaciones de la pasada temporada.

El conjunto armero llega a esta cita tras una pretemporada que ha dejado buenas sensaciones en el apartado de juego, con diversos resultados ante rivales variados y un bloque que, poco a poco, ha ido asimilando las ideas del técnico donostiarra. El propio San José, en la rueda de prensa del jueves, recalcó que «el equipo está preparado y con muchas ganas de empezar fuerte». También quiso subrayar que «la Segunda siempre es muy dura y cualquier campo es complicado, pero queremos mostrar desde el primer día quiénes somos».

El técnico, que afronta su primera temporada completa al frente del equipo, ha hecho hincapié en la necesidad de empezar sumando y de no repetir los altibajos del curso anterior. En este sentido, la plantilla se ha configurado buscando más profundidad de banquillo, variantes ofensivas y un equilibrio entre juventud y experiencia que permita competir en los momentos decisivos.

Refuerzos de peso

El Eibar ha incorporado ocho jugadores a lo largo del mercado estival, y espera concretar el noveno con Malcom Adu Ares. En portería, Luis López, procedente del Mirandés y excanterano del Real Madrid, competirá por el puesto bajo los palos con Magunagoitia.

En el apartado defensivo, las llegadas de Leonardo Buta para el lateral izquierdo, cedido procedente del Udinese, junto a Jair Amador del Zaragoza y Marco Moreno para el central, serán pilares fundamentales que ayuden al equipo a evitar encajar goles que se traduzcan en la pérdida de puntos.

Respecto al centro del campo, las llegadas de Lander Olaetxea, del Sporting de Gijón, y Aleix Garrido, del Barcelona B, aportarán juventud y veteranía a la medular, sumado a la calidad y la técnica que ayudará a engrasar la sala de máquinas.

Por último, en el ataque la llegada de Jon Magunazelaia como jugador polivalente en el área rival, procedente de la Real Sociedad, y la incorporación del ariete Javi Martón para afianzar la punta de ataque procedente del Athletic, ayudarán a aportar un aspecto clave para el Eibar como lo es el gol.

Estas incorporaciones se suman a la continuidad de piezas clave como Jon Bautista, Sergio Álvarez o Arbilla, lo que permite a San José disponer de un núcleo experimentado al que se añade savia nueva. «Tenemos un grupo equilibrado y con hambre; la competencia interna es alta y eso nos va a beneficiar», comentó.

Un inicio con ambición

La temporada 2024/25 terminó con un sabor agridulce para el Eibar. El equipo quedó fuera de los puestos de 'playoff' por primera vez desde el descenso, tras una racha irregular durante la parte central de la temporada que acabó condenando sus opciones y con el despido de Joseba Etxeberria.

El conjunto armero, que se había mantenido en la pelea por la zona noble durante el inicio del curso, no pudo aguantar el ritmo competitivo y terminó sucumbiendo en la clasificación, llegando incluso a coquetear con la zona baja de la tabla.

Por suerte para el club la llegada de San José aportó una sabia nueva que llevó al equipo a encadenar la mejor racha de la temporada, con un invicto de diez jornadas consecutivas en liga. Sin embargo, ese arreón final no fue suficiente para conservar las opciones de disputar el ascenso y obligaron al club a adoptar medidas durante este mercado estival.

Para esta temporada que da comienzo hoy hay consenso entre la afición: el objetivo mínimo es disputar el 'playoff', pero sin renunciar a luchar por el ascenso directo si el rendimiento acompaña.

Por su parte, el Málaga llega también con ánimos renovados después de asegurar la permanencia la pasada campaña y reforzar su plantilla. Los malagueños han incorporado a cinco jugadores, entre los que se encuentran Francisco Montero, central proveniente del Elche; Adrian Nino, del Atlético de Madrid; Eneko Jauregi, del Racing de Ferrol; Carlos Dotor, del Celta de Vigo; y Joaquín Muñoz, del Huesca.

El conjunto de la Costa del Sol, dirigido por Sergio Pellicer, ha firmado una pretemporada solvente, con un bloque sólido y bien trabajado que buscará aprovechar el factor campo.

El choque de hoy, en un estadio que siempre exige el máximo, servirá para calibrar las fuerzas de un Eibar que quiere comenzar con paso firme y que sabe que cada punto puede ser oro en una categoría tan igualada como la Segunda. «Queremos mandar en el partido, imponer nuestro ritmo y ser valientes», recalcó San José, consciente de que un buen inicio puede marcar el tono de la temporada.

En la afición armera, las expectativas son altas. Se espera que el equipo compita con regularidad y que los nuevos fichajes se integren rápido en la dinámica de juego. Un triunfo hoy en La Rosaleda sería el impulso perfecto para afrontar con confianza el calendario de agosto, que incluye compromisos exigentes como la visita a Ipurua del Granada y un desplazamiento a El Alcoraz, en Huesca.