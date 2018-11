Mala jornada para los tres equipos sénior del Eibar Eskubaloia

Los tres equipos sénior del Eibar Eskubaloia salieron derrotados en sus distintos partidos. El primer equipo sénior masculino. el Somos, cayó 34-29 en casa del BM.Corrales. No era fácil la salida a tierras cántabras. En realidad ninguna salida es buena pero en particular esta era complicada. Con Garetxana en el dique seco para otro mes, el equipo empezó flojo, muchos fallos de pase, de lanzamientos, sin ideas y sin defensa. Pocos argumentos para ganar. Al descanso un desesperanzador 17-11. Se intentó afinar, pero no era el día. La segunda parte algo más ajustada y empate a goles. Los seis de ventaja de la primera parte se mantuvieron. Un final con Jorge Ecenarro con 7 goles como el mejor jugador en ataque y destacar los pocos pero bien aprovechados minutos de Danel Montero con 2 goles.

El sénior femenino también pagó el lastre de ir al descanso con desventaja en el marcador de 13-8 con una primera parte llena de despropósitos. Segunda parte más entonada que hizo acercarse en el marcador, y que, aunque casi lo obtuvieron, acabaron derrotadas por 22-21 frente a Munttarpe. El equipo filial sénior, el Haritza B, frente a Donibane y, a pesar de un inspirado Jorge Martínez bajo palos, y ya son varias, tampoco tuvo opción y salió derrotado por 26-23. Fallos en los pases, demasiados lanzamientos errados de los extremos dieron al traste con las opciones armeras.