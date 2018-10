Magia con estética italiana y unas gotas de humor, hoy en el Coliseo Magia. Mag Lari ofrece hoy un cóctel de ilusionismo y humor sobre el escenario del Coliseo. Mag Lari presenta 'Dolce vita', un espectáculo abierto a todas las edades con trucos de distinta especialidades FÉLIX MORQUECHO EIBAR. Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

Mag Lari iba un día conduciendo cuando en la radio sonó 'Dolce vita', el hit que Ryan Paris lanzó en 1983, «un temazo». Como por arte de magia a su cabeza vinieron imágenes de la Italia más tópica y tuvo claro que su próximo espectáculo se llamaría así. De eso hace más de dos años y en este tiempo el montaje ha asombrado a todo tipo de públicos y hoy llega a Eibar. No es un espectáculo infantil sino familiar, «a veces lo he hecho solo para adultos y lo disfrutan, pero si hay niños también se lo van a pasar muy bien» apunta Mag Lari.

'Dolce vita' es un espectáculo que no se ciñe a un estilo concreto de magia. «Hay un poco de todo porque me gusta tocar muchas especialidades distintas» señala el ilusionista. «Hay números de mentalismo, hay participación con el público, grandes ilusiones, apariciones... Me gusta que haya un poco de todo». El fondo de todo ello apela a la Italia más icónica, algo que sirve para rodear los trucos de una estética propia. «Yo creo que la presentación es lo más importante. Es muy posible que haya gente que ya haya visto un truco de magia o una versión del mismo, pero los magos tenemos que intentar que el público tenga la sensación de que ve el truco por primera vez, y eso lo conseguimos con una buena presentación».

Espectáculo 'Dolce vita'. Mago Mag Lari. Cuándo Hoy a las 20.00 horas. Dónde Teatro Coliseo. Entradas 10 euros, 6 euros con la tarjeta Coliseoaren laguna.

En unos tiempos en los que vivimos rodeados de pantallas es fácil ver todo tipo de trucos e imágenes impactantes. Sin embargo la magia en directo tiene la capacidad de hacer posible lo imposible. «Hoy en día no nos cuesta más sorprender a la gente, al contrario» explica Mag Lari. «Es increíble cómo no nos sorprende un teléfono con todo lo que puede hacer, y sí nos sorprende un papel roto y recompuesto, una cosa tan analógica sorprende más que tanta tecnología». De hecho, Lari ha tomado parte en festivales internacionales de Francia, Portugal, Alemania, Suiza y Japón y también sabe lo que es actuar en programas de televisión. Sin embargo admite que el directo ofrece un plus al público. «El directo permite hacer cosas más frescas y la gente lo vive más intensamente, porque la televisión nos genera desconfianza.

Sabe que va a ser engañado

La faceta de showman que Mag Lari ha desarrollado a lo largo de 25 años de carrera hace que se encuentre cómodo en ese enfrentamiento amistoso con el público. «Es inevitable que busquen dónde esta el truco. La magia apela a nuestra inteligencia y como hay alguien que te está engañando es natural que tú luches para descubrir cómo se hacen las cosas» señala. «Lo que pasa es que hay una convención mago-espectador por la que uno ya sabe que va a ser engañado. Por eso la ilusión gana a la desconfianza».

Una modalidad de arte escénica como la magia se abre a escenarios de todo tipo. Sin embargo Mag Lari reconoce que un teatro es el medio perfecto. El público ha pagado su entrada y acude expresamente a ver el espectáculo. «En un recinto así sabemos que la predisposición es buena, y si además nos encontramos con un teatro de platea corta, que no tenga la gente lejos, es perfecto para que la magia se aprecie mucho mejor». 'Dolce vita' ha vendido cerca de un centenar de entradas pero aún hay sitio para quienes quieran disfrutar de la magia, pero no solo de los trucos. «Los invito a venir con ganas de sorprenderse y de reírse porque es un espectáculo de magia cómica, en el que tiene tanta importancia la magia como la comicidad. ¡Vengan con ganas de pasarlo bien!».