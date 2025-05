Luz verde al desarrollo urbanístico de Txonta con 400 viviendas, nueva vialidad y parques

El Pleno del Ayuntamiento de Eibar ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el barrio de Txonta ... y los portales 17, 19 y 21 del área de Errekatxu. Esta decisión marca un punto de inflexión para el desarrollo de un ambicioso proyecto de regeneración urbana que transformará el barrio en una zona más habitable, moderna y conectada.

La aprobación del Plan contó con el apoyo de los grupos PSE-EE y EH Bildu, y la abstención de PNV y Elkarrekin Podemos. Entre las actuaciones más destacadas que se pondrán en marcha están la construcción de viviendas libres por parte de la constructora Amenabar en la zona de Cadenas Iris. Está previsto que se edifiquen en torno a 237 viviendas, una parte significativa de ellas destinadas a residencia habitual. Este proyecto generó debate político por su impacto visual y el volumen de viviendas previsto.

Junto a ello, se aprueba la edificación de alrededor de 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) por parte del Gobierno Vasco. Al menos la mitad de ellas estarán destinadas a jóvenes en régimen de alquiler. También, se incluye la creación de alojamientos dotacionales en el edificio AIBE, un antiguo pabellón industrial recuperado que se convertirá en equipamiento residencial público.

Junto a ello, se contempla, la reordenación de la vialidad del barrio. Este paso supondrá una mejora en la calidad de vida, en la accesibilidad y en la movilidad urbana, además de facilitar la convivencia entre peatones y tráfico local.

En el debate plenario, el alcalde Jon Iraola recordó que la transformación de Txonta no es nueva, sino que comenzó en 2017 con una «subvención millonaria» para la rehabilitación de viviendas. «Desde entonces se han rehabilitado 17 portales con fondos europeos, municipales y autonómicos. No me parece justo que todo lo bueno que ocurre en esta ciudad venga EH Bildu a ponerse medallas. Entre tanta medalla que os vais a poner, os va a salir chepa», ironizó.

Desde el PNV de Eibar, su portavoz Alberto de la Hoz defendió que su grupo municipal había presentado enmiendas al proyecto, pues entienden que «esta ordenación divide al barrio de Txonta en dos (norte y sur), y nosotros creemos que debe unirse con un espacio público que aglutine ambos espacios». También desde filas jertzales pedían la reducción en tres alturas de las edificaciones proyectadas en Txonta norte (trasera Urkizu) «al considerarlo excesivo y no alineado con el entorno», así como replantear el valor arquitectónico de la zona con nuevos usos para «pabellones en desuso que han sido historia de Eibar, y merecerían otros usos». También elevaron vía enmienda propuestas sobre vialidad para el barrio y la solicitud de convocatoria de la Mesa de Txonta, enmiendas que junto con el resto, fueron desestimadas en su totalidad. Durante el debate en Pleno, De la Hoz recordaba también la preocupación de su grupo ante la actuación planteada desde origen de este plan en Txonta Sur, ya que «199 viviendas sociales en la misma ubicación, nos parece un número muy elevado y demasiado concentrado, lo que temen pudiera suponer problemas en un futuro en el barrio».

Isabel Fernández (Elkarrekin Podemos) se centró en el problema del acceso a la vivienda. «Eibar debe ser declarada zona tensionada. No podemos permitir que la vivienda se convierta en un producto para llenarse los bolsillos. Necesitamos más alquiler social». Desde EH Bildu, Arantza Mata señaló que «la rehabilitación de Txonta ha sido una prioridad», pero criticó la lentitud de su ejecución y el trato a los vecinos.

Recordó también el acuerdo firmado con el PSE, que incluye la regeneración de otras zonas como Barrena, Azitain, el taller de Gabilondo, y ahora Larrañaga y Elorza. «Todo eso es gracias a nosotros. Está firmado, y lo firmado se cumple». Mata recordó que el primer plan de Txonta preveía 1.049 viviendas, –961 libres y 88 VPO–, mientras que ahora se proyectan 237 viviendas libres y unas 200 protegidas, lo que representa, a su juicio, un modelo más equilibrado. Celebró especialmente la futura peatonalización de la calle Txonta. «Es una demanda vecinal histórica».