«Una lucha más que imprescindible» Una manifestación comarcal recorrió las calles de Eibar en favor de unas pensiones dignas EIBAR. Miércoles, 2 octubre 2019

El Día Internacional de las Personas Mayores fue protagonizado ayer por la manifestación comarcal que habían convocado los pensionistas y jubilados, con el objetivo de lograr «blindar» el sistema público de pensiones, «y garantizar una vida digna» a estos colectivos y personas mayores.

Todos los pensionistas contaban experiencias vitales que habían atravesado, con muchos años de trabajo y soportando varias crisis, sin que ahora tampoco se dibuje un escenario claro.

Miguel Angel Zorrozua sufrió todas las crisis industriales en la empresa Guisasola y después en EPC. «Padecímos huelgas, cierres y los operarios tuvimos que comprar la empresa. Eso afectó a nuestras pensiones, pero aquí estamos a merced del sector bancario. Ellos manejan nuestro dinero y trabajan, exclusivamente, en favor del gran capital. El gasto público se va en gran parte para sostener el sector bancario y el Ejército y así no podemos seguir». Zorrozua ve la situación en «claro colapso, desde el momento en que el Ibex exige a los socialistas que gobierne con la derecha, en lugar de con Podemos». Zorrozua solicita políticas en favor de la reactivación industrial de Eibar. «Es la verdadera fuente de creación de riqueza, pero sólo se apoya a las grandes empresas y a las multinacionales. Con el dinero de todos se da a los grandes, cuando no lo necesitan de la misma forma que los pequeños», opinaba.

Jesús Roitegui considera que «esta lucha va para largo porque las instituciones no nos están apoyando». Cuenta su vida laboral. «Muchos hemos trabajado desde los 14 años hasta los 65 y ahora que nos digan que las pensiones peligran me parece injusto». Trabajó en las firmas Antonio Santamaría, José Perales y Ramo, para después pasar a ser autonómo. «Coticé bastante, pero no el máximo, pero no se revalorizan y no están ajustadas en base al poder adquisitivo»

«No estamos todos»

Juan José Aizpún declaraba que «no estamos todos cuando somos 6.500 las personas jubiladas en Eibar. Muchos no podrán venir por discapacidad o enfermedad, pero creo que debería venir más gente a esta manifestación».

Maria Eugenia Cámara solicitaba «la sustitución de la actual clase política por otra de un perfil superior. Se dan más opciones a otros que a la gente que, en verdad, lo necesita. No se lucha por el comercio, ni por la pequeña industria. Nuestros padres y abuelos tuvieron que luchar y nosotros vamos a tener que hacerlo por nosotros y nuestros hijos». Cámara cerró sucomercio en el 2010, después de trabajar a lo largo de 40 años «en un momento en el que nos quedamos en total desamparo. Tengo muchas ganas de trabajar, pero me falla la salud». Igualmente, el médico, ahora jubilado, Juan Sánchez Vallejo calificaba la lucha en favor de las pensiones «como más que imprescindible porque, aunque yo tengo una pensión bastante digna, existen muchas otras deficitarias y las viudas están en situación de escasez. Tenemos que reivindicar y salir a la calle. Si no se nos oye va a pasar como el que llora no mama. Es inevitable seguir en la calle». Así, describía el escenario actual «como la existencia de sustratos ideológicos muy diferentes. No toda la gente es de izquierdas, pero ante la escasez todos acabarán pidiendo lo mismo».