El Eibar se adelantó en el marcador con gol del debutante Javier Martón en una jugada ensayada desde el córner. DANIEL PÉREZ

SD Eibar

Más luces que sombras en el arranque liguero

Los armeros inician la Segunda División consiguiendo un punto en La Rosaleda y mejoran sus últimos estrenos en la categoría a domicilio

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:06

Tras más de dos meses de espera ha vuelto LaLiga Hypermotion, y el Eibar ha dado comienzo a su andadura en la temporada 2025/ ... 26 con un empate en La Rosaleda frente al Málaga (1-1). El conjunto armero, dirigido por Beñat San José, firmó un estreno competitivo en un estadio siempre complicado y logró sumar el primer punto del curso en un partido donde hubo más luces que sombras, y también señales de solidez para lo que está por venir.

