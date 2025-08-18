Más luces que sombras en el arranque liguero

Tras más de dos meses de espera ha vuelto LaLiga Hypermotion, y el Eibar ha dado comienzo a su andadura en la temporada 2025/ ... 26 con un empate en La Rosaleda frente al Málaga (1-1). El conjunto armero, dirigido por Beñat San José, firmó un estreno competitivo en un estadio siempre complicado y logró sumar el primer punto del curso en un partido donde hubo más luces que sombras, y también señales de solidez para lo que está por venir.

Más allá del resultado, el equipo mostró carácter y personalidad. San José destacó al término del choque la valentía de los suyos, reconociendo que el Eibar mereció más. Para el técnico, lo importante es que el grupo transmitió la ambición y la determinación de salir a por los tres puntos incluso en un escenario tan exigente como La Rosaleda.

El punto logrado cobra más valor si se compara con el arranque de las últimas temporadas en Segunda División. En 2021 y 2023, el Eibar comenzó la competición con dos derrotas contundentes, sufriendo un arranque cuesta arriba que marcó el desarrollo de esas campañas. La campaña pasada, en cambio, el estreno en Ipurua fue victorioso frente al Castellón (1-0). Ahora, con el empate en Málaga, los armeros firman un inicio sobrio que refuerza la línea ascendente del último curso, pero deberán reafirmarlo tratando de lograr la primera victoria de la temporada contra el Granada este viernes a las 19.30, en el debut en Ipurua.

El estreno deja, además, nombres propios que invitan al optimismo. El tanto de Martón supone una inyección de confianza para el delantero recién llegado, mientras que la capacidad de reacción colectiva reafirma la idea de un equipo comprometido y competitivo. Si bien el empate deja un sabor agridulce por la sensación de que el triunfo se escapó, lo cierto es que sumar en la primera jornada, y hacerlo lejos de Ipurua, siempre es un paso positivo.

La afición eibarresa sabe que el camino en Segunda es largo y exigente, pero este primer capítulo deja buenas sensaciones. El Eibar arranca con un punto trabajado, la moral intacta y la certeza de que el bloque tiene mimbres para volver a ser un aspirante en la lucha por los puestos altos de la tabla.

Parte médico

El estreno en Málaga también estuvo marcado por las ausencias. El club armero comunicó el sábado la situación de varios jugadores que no pudieron entrar en la convocatoria debido a distintos problemas físicos. Jon Bautista sigue con su reincorporación progresiva tras superar molestias en la rodilla derecha, mientras que Jair Amador permanece pendiente de evolución por unas molestias musculares.

Además, Lander Olaetxea continúa bajo vigilancia médica tras el traumatismo craneoencefálico sufrido en el último amistoso de pretemporada, siguiendo el protocolo de prevención definido por los servicios médicos. Por su parte, Mada avanza en la recuperación de su exitosa operación de rodilla del pasado mes de marzo.

El equipo de Beñat San José se prepara ya desde hoy para el estreno en Ipurua el viernes 22 a las 19.30 ante Granada CF. Tras la jornada de descanso de ayer, se entrenarán hoy en Ipurua (10.30) a puerta cerrada, y mañana y el jueves lo harán en Areitio a la misma hora (el segundo día también a puerta cerrada). Tras el encuentro del viernes, San José ha programado otra nueva sesión el sábado a las 10.30 en Areitio (puerta cerrada) mientras que el domingo tendrán descanso.