Ipar Surf&Skate Eskola celebra sus puertas abiertas esta tarde. IPAR

Llega la jornada de puertas abiertas de Ipar Surf&Skate Eskola esta tarde

De 17.00 a 19.00 horas, las instalaciones de Matsaria acogen clases gratuitas de skate, roller y surfskate para todos

Marcos Rodríguez

Eibar.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Ha llegado el día. Esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, Ipar Surf&Skate Eskola celebrará en sus instalaciones de Matsaria (Polígono Industrial Matsaria, nº 34, 1C) su esperada jornada de puertas abiertas, una cita que marca el inicio del nuevo curso y que cada año reúne a numerosas familias, niños, jóvenes y adultos con ganas de descubrir el mundo del patinaje.

La propuesta está abierta a partir de los cuatro años y se desarrollará en dos turnos, de 17.00 a 18.00 y de 18.00 a 19.00 horas. Durante las sesiones, los asistentes tendrán la oportunidad de probar tres modalidades diferentes: skate, roller y surf-skate, todas ellas guiadas por el equipo de monitores de Ipar. Para participar será obligatorio el uso de casco, y se recomienda acudir también con protecciones. En caso de no disponer de ellas, la escuela facilitará el material necesario.

La jornada es una ocasión perfecta para acercarse al ambiente de la escuela de skate, que lleva ya cinco años trabajando para fomentar el surf en el Bajo y Alto Deba. A lo largo de este tiempo, Ipar Surf&Skate Eskola ha consolidado un proyecto único que atrae a personas de diferentes municipios y que ha contribuido a dar mayor visibilidad a estas disciplinas.

En los últimos años, la escuela ha ido ampliando su oferta para responder a las demandas de sus alumnos. Así surgió la incorporación del roller o patinaje en línea. Por otro lado, el surfskate se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes practican surf, ya que permite entrenar fuera del agua los movimientos técnicos y ganar memoria muscular en un espacio indoor con rampas e instalaciones adaptadas. Y, por supuesto, el skate continúa siendo la gran apuesta del proyecto, una disciplina que combina diversión, adrenalina y aprendizaje, y que sigue creciendo con fuerza.

La cita está abierta a todo aquel que quiera acercarse a probar, sin necesidad de inscripción previa, y promete ser una tarde llena de deporte, aprendizaje y diversión.

