La Liga de Fútbol Aficionado encara su quinta jornada con la lucha por el liderato

M. R. Eibar. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar vivirá este fin de semana la quinta jornada del campeonato, con varios partidos que pueden empezar a definir las posiciones de cabeza. Malape Taberna, actual líder e invicto, visitará el domingo al Baserri, colista de la clasificación, en un duelo con pronóstico favorable para los campeones, aunque los locales buscarán dar la sorpresa para sumar sus primeros puntos del curso.

Antes, mañana sábado se abrirá la jornada con un duelo entre Garajes García y Xania Taberna a las 9.00 horas. Los visitantes, terceros con un pleno de victorias en tres partidos, tratarán de mantener su imbatibilidad ante un rival que necesita puntuar para no descolgarse de la zona media. A las 10.30 horas Limpiezas Rueda recibirá a Bergara Pneumatikoak, que llega en buena dinámica tras su empate ante Bar Marem y se mantiene cuarto con siete puntos.

El domingo, además del enfrentamiento entre Baserri y Malape Taberna de las 10.30, se jugará a las 9.00 horas el duelo entre Adahi Etxegi y Kalaka Buenos Aires. Ambos equipos llegan igualados con tres puntos y afrontan un partido clave para alejarse de la parte baja.

Bar Marem, segundo clasificado con diez puntos, será el equipo que descanse esta jornada.