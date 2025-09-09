La liga de fútbol aficionado de Eibar estrena este fin de semana la temporada 25/26

M. R. Eibar. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar regresará este fin de semana con la disputa de la primera jornada de la temporada 2025/26. Nueve equipos participarán en un campeonato que año tras año mantiene viva la tradición futbolística en la ciudad y que promete emoción, rivalidad y buen ambiente.

El balón comenzará a rodar este sábado en el campo de Unbe, con dos partidos programados para abrir la campaña. A las 09.00 horas se medirán Garajes García y Limpieza Rueda, un choque con sabor especial, ya que los primeros llegan tras ser subcampeones en la pasada temporada, mientras que Limpieza Rueda busca mejorar la séptima posición firmada el año pasado.

Más tarde, a las 10.30 horas, será el turno del Malape Taberna frente a Bergara Pneumatikoak. Los locales defenderán la corona de campeones conseguida en 2024/25, temporada en la que fueron muy superiores a sus rivales. Ahora querrán iniciar con buen pie la defensa del título ante un Bergara Pneumatikoak que afronta el reto de hacerse un hueco en los puestos altos.

El domingo, la jornada se completará con otros dos duelos: a las 09.00 horas, Baserri se enfrentará a Bar Marem, un choque entre dos equipos con trayectorias opuestas en el último curso: Baserri llega tras ser colista, con la ilusión de empezar de cero, mientras que Bar Marem, cuarto clasificado la pasada campaña, intentará repetir su buen desempeño.

Finalmente, a las 10.30 horas, se verán las caras Xania Taberna y Kalaka Buenos Aires. Los de Xania, terceros en la clasificación del curso anterior, tendrán enfrente a un Kalaka que terminó en sexta posición, pero que cerró la liga venciendo al campeón, Malape Taberna, lo que les convierte en un rival de cuidado.

El equipo que descansará en esta primera jornada será Adahi Etxegi, quinto clasificado en 2024/25, y siempre un conjunto competitivo.

La nueva temporada se presenta, por tanto, con todos los alicientes para vivir una liga vibrante y disputada. Los favoritos parten con la experiencia, pero la emoción de cada fin de semana garantizan espectáculo en esta liga.