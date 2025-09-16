Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar arranca con goleadas y emoción en Unbe

M. R.

Eibar.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

La Liga de Fútbol Aficionado de Eibar ha alzado el telón de la temporada con una primera jornada repleta de goles, rivalidad y buen ambiente en Unbe. El regreso de la competición no decepcionó y dejó claro que la pugna por el título promete ser vibrante.

En el partido inaugural, Garajes García estrenó el curso con victoria por 2-1 frente a Limpiezas Rueda. Apraiz fue el gran protagonista del choque con un doblete que dio los primeros tres puntos a su equipo. Javier recortó distancias para Limpiezas Rueda, que buscarán mejorar su puntería en la próxima cita.

El vigente campeón, Malape Taberna, también arrancó con buen pie al imponerse por 2-1 al Bergara Pneumatikoak. Daniel y Kepa firmaron los goles de los locales, mientras que Oier marcó para los visitantes, que pelearon hasta el final.

El duelo más desequilibrado de la jornada lo protagonizó Bar Marem, que se llevó por 1-7 su visita al Baserri. Roberto, con un triplete, lideró la goleada en un encuentro en el que también vieron puerta Rodrigo (2), Mikel y Daniel. Ander maquilló el resultado para un Baserri que no pudo contener la ofensiva rival.

Por su parte, Xania Taberna confirmó sus aspiraciones de estar arriba con una clara victoria por 4-1 ante Kalaka Buenos Aires. Tomás, Mikel, Aitor y Beñat fueron los goleadores para los de Xania, mientras que Ander hizo el tanto del honor para Kalaka.

Tras este estreno, la clasificación deja a Bar Marem y Xania Taberna como líderes gracias a su diferencia de goles, seguidos de cerca por Garajes García y Malape Taberna.

La segunda jornada se disputará este fin de semana también en Unbe. El sábado, a las 09.00 horas, Adahi Etxegi debutará ante Xania Taberna, mientras que a las 10.30 horas se enfrentarán Limpiezas Rueda y Malape Taberna. El domingo abrirá la jornada el duelo entre Bergara Pneumatikoak y Kalaka Buenos Aires (09.00 horas), y cerrará la fecha el atractivo Garajes García–Bar Marem (10.30 horas). Descansará Baserri.

La liga no ha hecho más que comenzar, y con este arranque tan frenético promete dar espectáculo cada fin de semana.

