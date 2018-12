El libro de Toribio Etxebarria, 'Viaje por el país de los recuerdos', se presenta hoy Portada del libro de Etxebarria. A.E. EIBAR. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:14

Ego Ibarra presenta esta tarde, el libro de Toribio Etxebarria, 'Viaje por el país de los recuerdos', a la 19.30 horas, en el Ayuntamiento, en el cincuentenario del fallecimiento del autor (abril de 1968) y de la primera edición de la obra (octubre 1968), agotada en todas las ediciones impresas hasta la fecha. Se han editado 500 ejemplares; el libro tiene 494 páginas en las que se incluyen dibujos de Julen Zabaleta, y 614 notas a pie de página.

Hay que resaltar que en su edición se han cumplido todos los parámetros medioambientales, desde la selección del papel hasta el acabado final. La cuarta edición especial corregida y aumentada contiene el prefacio del alcalde, el prólogo de Luis Castells, la nota de edición y los siete capítulos del libro; es el volumen número 43 de las publicaciones de Ego Ibarra. Castells afirma en el inicio de su documentado prólogo, que «es la tercera vez que he leído 'Viaje por el país de los recuerdos', y en cada ocasión he aprendido nuevas cosas, me he fijado en aspectos que habían pasado desapercibidos o no había prestado la debida atención».